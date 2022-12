Het Japanse Kyocera is van plan de komende jaren meer te investeren in het uitbreiden van zijn chipproductie. Dit meldden Japanse media. De investeringen moeten worden gefinancierd door leningen die worden gedekt door aandelen in een Japans telecomconcern.

Volgens de Japanse media gaat het techconcern de komende drie fiscale jaren tot 2026 meer investeren in de productie van processors en andere gerelateerde activiteiten. Kyocera wil de investeringen verdubbelen tot een totaal van 1,3 biljoen Japanse Yen (9,78 miljard dollar of 9,2 miljard euro). Ook wordt geïnvesteerd in R&D.

Kyocera is relatief onbekend voor zijn activiteiten op het gebied van processors. Het bedrijf is meer bekend van zijn robuuste smartphones, tablets en natuurlijk zijn kantoorapparatuur als kopieermachines. De techgigant is echter ook een grote leverancier van keramische componenten en verpakkingstechnologie voor het fabriceren van processors.

Nieuwe fabriek

Als onderdeel van de uitbreiding van de chipproductie wordt onder meer een nieuwe fabriek gebouwd in Nagasaki. De fabriek, die in 2026 operationeel moet zijn, heeft een omvang van 1.6 vierkante meter en moet werk aan duizend medewerkers bieden. In de fabriek gaat Kyocera de keramische onderdelen en verpakkingen voor processors maken.

Financiële dekking door aandelen

De expansie die het techconcern voor ogen staat, moet worden gefinancierd via een lening van 7,5 miljard dollar. Deze lening moet worden gedekt door het aandelenbelang dat Kyocera heeft in de Japanse telecomoperator KDDI. Het techconcern heeft een belang van 15 procent in deze operator. Op deze manier hoopt Kyocera schuldenvrij te blijven, terwijl het wel kan investeren in het opschalen van zijn chipproductie.

