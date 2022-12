Samsung is van plan de capaciteit van zijn chipproductie komend jaar verder op te schroeven. Dit ondanks de huidige economische tegenwind, meldt Reuters. Met deze stap probeert de Zuid-Koreaanse techgigant te anticiperen op betere tijden.

Volgens de nieuwswebsite, die zich daarbij baseert op een Zuid-Koreaanse krant, gaat de techgigant concreet de productie in zijn P3-fabriek in Pyeongtaek opvoeren. In de fabriek wordt de capaciteit uitgebreid voor 12-inch wafers voor DRAM-geheugenchips. Ook zal capaciteit voor 4-nanometer chips aan de productie worden toegevoegd. Deze laatste chips zullen onder foundry-contracten worden gemaakt.

Verder zullen het komende jaar nog eens tien extra EUV-chipproductiemachines aan het productiepark worden toegevoegd.

Anticyclische stap

De stap van Samsung is opmerkelijk. Veel chipproducenten hebben op dit moment last van de ongunstige economische conjunctuur en schalen daarom de productiecapaciteit juist af. Dit vanwege de verminderde vraag naar processors.

In een eerdere verklaring heeft de Zuid-Koreaanse techgigant al aangekondigd dat het niet van plan was de chipproductie af te schalen. De fabrikant wil bij zijn bestaande investeringsplannen blijven. Een belangrijke reden hiervoor is mogelijk dat wanneer het economische tij keert, Samsung direct van de toenemende vraag naar processors kan profiteren.

