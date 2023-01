Tienduizend medewerkers van Microsoft verliezen in de komende maanden hun baan. Dat bevestigt CEO Satya Nadella in een schriftelijke verklaring.

Eerder vandaag schreven we over geruchten van een ontslagronde bij Microsoft. Ingewijden beweerden dat de techgigant het nieuws vandaag bekend zou maken. Inmiddels is de bevestiging binnen. CEO Satya Nadella laat weten dat Microsoft tussen nu en het derde kwartaal van 2023 tienduizend werknemers ontslaat.

Ontslagronde Microsoft

Eerdere berichten in de media suggereerden een ontslagronde van 11.000 medewerkers. Het getal van Microsoft is lager, maar het blijft een ingrijpende stap. Tienduizend medewerkers staat gelijk aan ongeveer vijf procent van het volledige personeelsbestand.

“Hoewel we op sommige gebieden functies schrappen, blijven we op belangrijke strategische gebieden mensen aannemen”, zei Nadella. De CEO bevestigde niet welke afdelingen worden geraakt.

“Deze beslissingen zijn moeilijk, maar noodzakelijk”, voegde Nadella toe. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat personen wiens functie wordt geëlimineerd onze volledige steun krijgen tijdens de overgang.”

De CEO stelt dat ontslagen medewerkers in de Verenigde Staten een vergoeding ontvangen en zes maanden zorgverzekerd blijven. Steun voor medewerkers buiten de Verenigde Staten is afhankelijk van lokale arbeidsrechten.

Kostenbesparing

De koers van Microsoft daalde met verloop van vorig jaar. De vraag naar de diensten en producten van het bedrijf explodeerde tijdens de hoogtepunten van de COVID-19-pandemie. Naarmate het virus vervaagt neemt de vraag af.

Het doel van de ontslagronde is kostenbesparing. De techgigant wil meer winst garanderen voor investeerders. Naast de ontslagronde maakte Nadella bekend dat Microsoft huurkosten hoopt te verminderen door kantoren te fuseren.

Industriebreed

Meerdere bedrijven namen grote aantallen medewerkers aan toen de vraag naar technologie tijdens de COVID-19-pandemie steeg. Inmiddels is de situatie veranderd. Veel organisaties kunnen zich de personeelskosten niet meer veroorloven.

Twee weken geleden kondigde Amazon een grote ontslagronde aan. Eerder kwamen Meta en Salesforce met een vergelijkbaar plan. Microsoft is niet de eerste, en zeker niet de laatste. Economische onzekerheid houdt voorlopig aan.

