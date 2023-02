AMD heeft over het vierde kwartaal van 2022 een omzet weten te boeken van in totaal 5,1 miljard euro (5,6 miljard dollar). Vooral de AMD EPYC-processors voor datacenteromgevingen waren zeer in trek, die daardoor flink aan dit resultaat hebben bijgedragen.

De chipgigant wist in het vierde kwartaal van 2022 een omzet van in totaal 5,6 miljard dollar in de boeken bij te schrijven. Dit was 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2021. Belangrijkste reden voor deze goede resultaten in een lastige markt was volgens CEO Lisa Su van AMD de goede marktpositie die het bedrijf in bepaalde segmenten inneemt.

Marktsegmenten

Vooral in het datacentersegment scoort AMD erg goed. Daar boekte AMD in het bewuste kwartaal een omzet van 1,7 miljard dollar. Dit is een stijging van 42 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral door de verkoop van de AMD EPYC serverprocessors.

Een ander marktsegment dat het in het laatste kwartaal van 2022 goed deed, is het Embedded-segment. Dit marktsegment noteerde een omzet van 1,4 miljard dollar, vooral door de nu meegerekende inkomsten van het overgenomen Xilinx.

Marktsegmenten die het minder deden waren onder andere het gaming-segment, waar de omzet met 7 procent naar 1,6 miljard dollar daalde, en het pc-segment. In dit laatste segment daalde de omzet in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar met maar liefst 51 procent naar een totaal van 903 miljoen dollar.

Jaarcijfers 2022

Naast de laatste kwartaalcijfers, maakte AMD ook zijn cijfers over heel 2022 bekend. In het afgelopen jaar werd een totale omzet van 23,6 miljard dollar genoteerd. Dit is 44 procent meer dan voor heel 2021. Wanneer de gezamenlijke omzet van AMD en het overgenomen Xilinx met elkaar worden gecombineerd, komt de omzet in 2022 uit op 24,1 miljard dollar of 20 procent hoger dan die van 2021.

Vooral de datacenter-, de embedded- en de gaming-segmenten deden het over het algemeen in het afgelopen jaar goed. De omzet uit deze segmenten werd getemperd door die uit het pc-segment, dat achterbleef.

AMD groeit hard ten koste van Intel

Waar AMD vooral hogere cijfers weet te noteren, zien we bij Intel momenteel het omgekeerde effect. Intel heeft fors lagere cijfers bekendgemaakt. Intel is nog steeds wel een paar maten groter dan AMD. De dominantie van Intel wordt echter wel steeds minder. Doordat AMD zeer competitief is in alle marktsegmenten, zowel qua performance als prijs.

Verwachtingen voor dit jaar

Voor heel 2023 doet de chipgigant nog geen uitspraken over de te verwachten omzet. Hierin volgt AMD ook concurrenten als Intel die vanwege de macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen hierover nog geen uitspraken willen doen.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht de chipgigant echter een omzetdaling van 10 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. De verwachte omzet moet uitkomen op ongeveer 5,3 miljard dollar (plus of min 300 miljoen dollar). AMD verwacht verder dat de pc- en gaming-segmenten nog meer achteruit zullen gaan en maar gedeeltelijk door positieve resultaten uit de datacenter- en de embedded-segmenten worden gecompenseerd.

Tip: AMD onthult nieuwe high-performance datacenterprocessors