Dell Technologies heeft onlangs zijn robuuste HCI-appliance Dell VxRail VD-4000 geïntroduceerd. Deze appliance biedt dezelfde technologie als het Dell PowerEdge XR4000-systeem, maar dan in een robuuste versie voor edge-omgevingen.

De nu aangekondigde robuuste versie van het PowerEdge XR4000-systeem is volgens de techgigant vooral geschikt voor extreme edge-omgevingen. Denk aan omgevingen waarbij de HCI-appliance blootstaat aan extreme temperaturen, over weinig bandbreedte beschikt en ook weinig fysieke ruimte.

De Dell VxRail VD-4000 heeft alle VxRail-voordelen die ook op andere VxRail-systemen zij te vinden. Bijvoorbeeld meer efficiency, automatisering van het workloadbeheer en een vereenvoudigd operationeel beheer.

Twee versies

De Dell VxRail VD-4000 is leverbaar in twee aangepaste chassisvomen. Het eerste beschikbare chassis is een standaard rack. Het tweede beschikbare chassis heeft een omvang van 14 x 10.5 -inch en ziet eruit als een gewone schoenendoos. Deze versie kan daardoor op het plafond of tegen de muur worden gemonteerd.

De rackversie beschikt over ruimte voor vier 1U node-sledes, twee 2U node sledes en vSAN witnesskaart of een combinatie van 1U- en 2U node sleden. De compacte versie beschikt over twee 1U node sleden en vSAN witnesskaart of een enkele 2U node slede.

Volgens Dell Technologies vormt de vSAN witnesskaart een essentieel onderdeel van de hele configuratie. Deze kaart maakt 2 node-configuraties mogelijk. De kaart beschikt over een eigen Intel Atom-processor met twee RJ45-poorten. Via deze poorten kan de kaart direct aan de compute nodes worden gekoppeld.

Intel Xeon-processors en Nvidia GPU’s

Onder de motorkap draait de Dell VxRail VD-4000 op Intel Xeon D-processors. Deze processors zijn volgens de techgigant specifiek ontwikkeld voor edge-omgevingen en beschikken over diverse ingebouwde technologie. Denk hierbij onder meer aan ingebouwde AI, security en zeer compacte rekenkracht voor het leveren van een hoge data throughput.

Daarnaast integreert en ondersteunt de edge HCI-toepassing Nvidia A2 en A30 GPU’s waarmee gebruikers op ieder denkbare locatie krachtige analytics kunnen uitvoeren en machine learning kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het draaien van AI-applicaties.

De robuuste HCI-appliance werkt tussen temperaturen van -5 graden en 55 graden Celsius. Ook is het getest op het weerstaan van schokken en trillingen en beschikt over zogenoemde Network Equipment-Building System (NEBS)- en Military Standard (MIL-STD)-standaarden.

De Dell VxRail VD-4000-series aan robuuste HCI-toepassingen zijn per direct leverbaar.