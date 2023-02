Cisco is van plan de komende tien jaar in totaal 10 miljoen mensen binnen de EMEA-regio te gaan trainen in digitale en cybersecurityvaardigheden. Hiermee wil de techgigant ervoor zorgen dat meer mensen digitale kennis krijgen en dat hierdoor ook de economie wordt verstevigt.

De ambitie van de techgigant voor het trainen van 10 miljoen digitale en cybersecurityexperts past in de mondiale strategie om de komende jaren in totaal 25 miljoen mensen in deze vaardigheden te trainen.

Belangrijkste reden voor het opschroeven van het aantal trainees is volgens Cisco dat op dit moment het talent dat deze specifieke kennis heeft in de EMEA-regio beperkt is. Zonder een sterke pool aan talent wordt het moeilijker het tempo van de digitale transitie voort te zetten, maar ook vol te houden. Ook moet een lokale pool van digitaal talent bijdragen tot een grotere sociale betrokkenheid en een versteviging van de economie in de regio.

Cisco Networking Academy

De trainingen gaan plaatsvinden via de eigen Cisco Networking Academy. Via dit inmiddels 25 jaar bestaande trainingsprogramma zijn tot nu toe wereldwijd 17,5 miljoen studenten opgeleid in 190 landen. Voor de EMEA-regio zijn dit in totaal 6,3 miljoen studenten in 120 verschillende landen. Dit in samenwerking met 5.800 partners, zoals bestaande onderwijsinstellingen of instellingen die de cursussen van de Cisco Networking Academy aanbieden.

Verdere samenwerking met Randstad

In het kader van samenwerking op het gebied van digitale opleidingen maakte Cisco tijdens Cisco Live! in Amsterdam ook bekend dat het bestaande samenwerkingsverband met uitzendorganisatie Randstad wordt uitgebreid.

De nu uitgebreide samenwerking moet ervoor zorgen dat ongeveer 300.000 personen kennis verwerven op het gebied van cybersecurity, programmeren en het automatiseren van infrastructuur. Bijvoorbeeld voor het vinden van een nieuwe functie of om bestaande kennis up te daten.

Het gezamenlijke opleidingsprogramma van de techgigant en de uitzendorganisatie loopt nu in Nederland en Italië en wordt in de loop van dit jaar naar andere landen uitgebreid.

