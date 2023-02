Salesforce voert over de hele linie een streng nieuw beleid in voor werknemers.

Salesforce reageert op de druk van activistische beleggers door te snijden in de kosten, aldus een artikel op TechCrunch. Om te beginnen voert het bedrijf veel strengere prestatiemetingen in voor engineering. Daarnaast worden sommige verkopers onder druk gezet om te stoppen of anders onder volgens een hard prestatiebeleid te gaan werken.

De maatregelen zijn een reactie op de druk van activistische beleggers Starboard Value en Elliott Management. Vorige week nog nam de activistische investeerder Third Point een belang in de CRM-leverancier uit San Francisco. Deze bedrijven hebben de reputatie agressieve eisen te stellen op het gebied van winstgevendheid. Daarbij zijn kostenbesparingen meestal de eerste stap op weg naar een beter resultaat.

Werknemers moeten moeilijke keuzes maken

Voor ontwikkelaars zouden de nieuwe maatregelen bestaan uit prestatiebeoordelingen op basis van de hoeveelheid geproduceerde code. Dit is echter een gebrekkige manier om de productiviteit van ontwikkelaars te meten, omdat het duidelijk “kwantiteit boven kwaliteit” stimuleert.

Verkopers worden op hun beurt tussen wal en schip geplaatst. Volgens het rapport wordt hen gevraagd te kiezen tussen het tekenen van een draconisch “prestatieverbeteringsplan” of het accepteren van een exitpakket.

Op vragen hierover zei Salesforce: “Ons prestatiebeheerproces stimuleert verantwoording en beloont uitmuntendheid.” Het bedrijf ging niet verder in op vragen over de timing of details van dit beleid.

Deze laatste maatregelen komen nadat Salesforce al was begonnen met bezuinigingen. In januari kondigde CEO Marc Benioff aan dat er voor 10% van het personeelsbestand geen plek meer was.

Veranderingen aan de “werkplek”

Tot slot zijn er geruchten dat het bedrijf werknemers gaat dwingen terug te keren naar kantoor. Een woordvoerder van Salesforce zei echter tegen TechCrunch dat het aan de managers is om hierover te beslissen.

“Onze hybride aanpak stelt leiders in staat om beslissingen te nemen voor hun teams over welke banen op kantoor of op afstand moeten zijn”, aldus de woordvoerder.

Lees ook: Bouw je een digitaal hoofdkantoor met Slack, Zoom, Teams of Webex?