ASML opent een kantoor in Den Bosch, zo bericht het Brabants Dagblad. Dichtbij het Centraal Station in de Brabantse hoofdstad worden honderden werkplekken gerealiseerd.

Het nieuwe kantoor, dat wordt gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van Essent, is bedoeld voor medewerkers uit de regio van de Brabantse hoofdstad die wel in een kantooromgeving willen werken, maar daarvoor niet iedere dag naar het hoofdkantoor in Veldhoven willen afreizen.

Volgens ASML moet dit kantoor een alternatief bieden voor thuiswerken. Binnen het kantoor worden ook vergaderruimtes en individuele werkplekken gerealiseerd. Daarnaast krijgen de ASML-medewerkers de beschikking over 70 parkeerplekken in de parkeergarage.

Centrale ligging

De locatie van Den Bosch is gekozen vanwege de centrale ligging. Veel medewerkers van de fabrikant van chipmachines wonen in de buurt. Voor wie van verder weg komt, is bewust een kantoor gekozen dat dichtbij een NS-station ligt. Dit om medewerkers te stimuleren met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Het nieuwe kantoor in Den Bosch als alternatief voor thuiswerken is vooralsnog een experiment dat een aantal jaren duurt. Mocht dit slagen, dan wordt de locatie verder uitgebreid of wordt voor een nieuwe plek gekozen.

Geen alternatief voor hoofdkantoor

ASML groeit door de enorme vraag naar chip de laatste jaren hard. In totaal heeft het bedrijf nu 20.000 medewerkers en tegen 2030 waarschijnlijk 35.000.

In en nabij de hoofdlocatie in Veldhoven loopt het bedrijf tegen de grenzen van deze groei. Zowel met het vinden van geschikt personeel, maar ook in ruimte voor het uitbreiden van de bestaande grote campus en het begaanbaar houden van de wegen in en rond Veldhoven.

De nieuwe locatie in Den Bosch gaat deze capaciteitsproblemen niet oplossen. De activiteiten blijven in Veldhoven geconcentreerd, schrijft het Brabants Dagblad. Het bedrijf blijft daarom hard werken aan de mobiliteit rondom zijn hoofdvestiging.

Lees ook: Kabinet beperkt export ASML-chipmachines naar China