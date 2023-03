Synopsys heeft onlangs een complete EDA-suite van AI-tools uitgebracht: Synopsys.ai. Deze nieuwe ‘AI stack’ helpt chipfabrikanten met behulp van automatisering nog geavanceerdere processors te ontwerpen, te verifiëren en te testen.

Volgens Synopsis moet Synopsys.ai chipfabrikanten helpen door in iedere stap van het ontwerpproces AI toe te passen. Vanaf het ontwerp van de systeemarchitectuur tot aan het daadwerkelijke ontwerp en het fabricageproces.

Meer concreet moet de Synopsys.ai EDA suite het processorontwerp versnellen met in eerste instantie oplossingen voor functionele verificatie en testen. In een later stadium zal meer functionaliteit worden toegevoegd.

De geleverde AI-technologie moet onder andere helpen bij het uitvoeren van bepaalde tijdrovende iteratieve en ook repetitieve taken voor het ontwerpen van processors. Denk daarbij onder meer aan design space exploration, verificatiedekking, regressie-analyse en het genereren van testprogramma’s. De AI-tooling zorgt voor automatisering van deze taken, waardoor ontwerpers zich kunnen richten op belangrijkere taken als het differentiëren van hun producten en het sneller doorvoeren van nieuwe functionaliteit.

Drie onderdelen

De Synopsys.ai EDA suite zelf bestaat uit drie onderdelen. Het DSO.ai-onderdeel verzorgt geautomatiseerd design space exploration. Dit is een proces voor het verbeteren van het energieverbruik, de prestaties en omvang van de chipontwerpen.

Het onderdeel VSO.ai moet verificatiespecialisten helpen met het sneller bereiken van hun zogenoemde coverage closure-doelstellingen en het ontdekken van bugs in hun ontwerpen. Aangezien digitale chipontwerpen vele vormen aan kunnen nemen, is het voor mensen heel lastig te verifiëren of deze altijd functioneren zoals zij bedoeld zijn. Daar moet dit onderdeel dus bij helpen. Met de AI-technologie kan dit nu geheel automatisch worden afgehandeld. Hierdoor krijgen ontwerpers meer inzichten waarop zij actie kunnen ondernemen.

Het derde en laatste onderdeel is TSO.ai. Dit onderdeel helpt gebruikers met het automatiseren van het testproces. Ook helpt het vast te stellen welke defecten een nieuw processorontwerp kan hebben.

Succesvolle implementaties

Inmiddels wordt de Synopsys.ai EDA suite volgens Synopsis al door negen van de tien grootste mondiale chipproducenten gebruikt. Deze klanten zouden een tienvoudige verbetering zien in de verificatieproductiviteit en ook lagere kosten realiseren voor het testen. Ook zou de benodigde tijd voor het ontwerpen van processors, evenals de kosten hiervoor, flink zijn teruggebracht.