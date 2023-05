QMware en QuiX Quantum gaan een nieuw soort quantumcomputing-datacenter in Enschede bouwen. De twee partijen spreken over ‘het eerste volledig geïntegreerde, hybride quantum-klassieke platform’ dat het datacenter zal faciliteren.

De keuze voor Enschede is niet zo gek. De Overijsselse stad is eveneens waar het hoofdkantoor van QuiX Quantum te vinden is. Het nieuwe datacenter zou in augustus af moeten zijn.

Tip: Enschedees QuiX levert eerste fotonische kwantumcomputer van Europa

Hybride

De twee bedrijven hopen een vertienvoudiging van de rekenkracht te realiseren ten opzichte van klassieke datacenters. Het datacenter is ontworpen om conventionele computer-hardware en quantum computing te combineren. De quantum-tech van QuiX moet grote rekenmodellen ondersteunen en machine learning-toepassingen met miljoenen variabelen faciliteren.

“Wij geloven dat de Photonics Quantum Processing Units van QuiX Quantum, geïntegreerd in QMware’s Hybrid Quantum High-Performance Computers, een van de meest veelbelovende technologieën zijn om commercieel duurzaam quantum computing voordeel te bieden,” zegt George Gesek, medeoprichter en Chief Technology Officer van QMware. “Door HPC infrastructuur en QuiX Quantum’s native quantum hardware op de diepst mogelijke laag te integreren, willen we commercieel quantum voordeel op schaal bieden. Onze klanten zullen profiteren van toepassingsspecifieke prestatieverbeteringen, wat resulteert in dataverwerkingssnelheden tot 10 keer sneller!”

“We zijn ongelofelijk enthousiast om met QMware samen te werken aan dit baanbrekende project,” zegt Dr.-Ing. Stefan Hengesbach, CEO van QuiX Quantum. “Bij QuiX Quantum zetten we ons volledig in om native quantum hardware toegankelijk te maken voor vroege industriële toepassingen. QuiX Quantum’s technologieën maken quantum hardware integratie in bestaande datacenters vandaag een realiteit. Het optimaliseren van energienetwerken, supply chains of verkeersroutering, zijn slechts enkele van de voorbeelden die in samenwerking met QMware worden onderzocht.”

Ook topman bij IT-belangenorganisatie Techleap Prins Constantijn van Oranje is te spreken over de komst van het nieuwe soort datacenter. “Ik ben enthousiast dat Europese technologiebedrijven zoals QMware en QuiX Quantum de weg banen in deze belangrijke innovatiesector. De aankondiging van het eerste volledig geïntegreerde Hybrid Quantum Computing Data Center in Enschede, Nederland, is een bewijs van het talent, de expertise en de toewijding van de Europese quantum community.”

Lees ook: ‘Nederland en Frankrijk gaan chip- en quantum computingsamenwerking aan’