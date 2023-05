Broadcom neemt mogelijk wederom meer tijd om de overname van VMware te voltooien. Als de deal nog op 26 augustus afgerond is in de VS, kan deze datum naar 26 november geschoven worden. Kan Broadcom de overname over de streep trekken, ondanks weerstand vanuit competitiewaakhonden?

De Amerikaanse chipontwerper is al langer bezig met het uitbouwen van het software-portfolio. Het nam een aantal jaar geleden CA Technologies en Symantec over. Deze partijen zijn inmiddels grotendeels opgeslokt in het Broadcom-rijk: de eigen websites zijn uit de lucht en alleen bij Symantec is de naam nog prominent te vinden op de Broadcom-website.

Naar verwachting zal VMware als bekende naam niet zomaar verdwijnen. Als verreweg de grootste hypervisor is het een wereldwijde speler. Het kent een gigantisch klantenbestand, iets waar Broadcom zeker over te spreken zal zijn. Het beoogde moederbedrijf belooft volgens CEO Tan Hock miljarden aan R&D-uitgaven als de overname compleet is. Grote plannen dus, en een aanzienlijke uitbreiding aan de software-kant van Broadcoms repertoire. Ook zal het aandeelhouders tevreden stemmen als de deal compleet is, hoewel het oponthoud niet zal helpen.

Van alle kanten aangevallen

Wie de ontwikkelingen omtrent de overname van Activision Blizzard door Microsoft kent, zal maar al te bekend zijn met de obstakels die een dergelijke acquisitie met zich meebrengt. Het Britse CMA (Competition & Markets Authority) voorziet bij die deal een gevaar van alleenheerschappij wat cloud gaming betreft. Wat Broadcom betreft uitte de EU-waakhond zijn zorgen. Privacytoezichthouders zijn overal ter wereld lastig tevreden te stellen, maar met name de EU, de VS en het Verenigd Koninkrijk staan bekend als een sta-in-de-weg vanuit de bedrijfskant bekeken. Deze partijen komen op voor de consumentenbelangen die gepaard gaan met een dreiging van monopolisering en verzwakking van bestaande producten.

Dit alles zijn donkere wolken voor overnames van deze aard, maar bepaalt dit zware weer ook het klimaat rondom deze soort overnames? Broadcom probeerde onlangs EU-wetgevers tegemoet te komen door interoperabiliteit te beloven met producten van de concurrentie. Toch bewijst het uitstel van de beslissingsdatum in de VS dat het niet één waakhond is die voor problemen zorgt. In Canada lijkt de deal in ieder geval onder voorbehoud door te gaan, hoewel daar twaalf maanden lang nog een protest tegen aangetekend kan worden. Met andere woorden: Broadcom en VMware zullen nog even moeten wachten met het ontkurken van de champagne.

Wat nu?

Broadcom-aandelen staan volgens The Motley Fool bekend als een veilige “blue chip tech”-optie. Toch zijn het niet alleen politieke entiteiten die reden tot zorg geven: Apple zou op den duur af willen stappen van Broadcom-chips die zaken als wi-fi- en Bluetooth-connectiviteit garanderen. Dit lijkt op de beslissing die Apple nam om zelf chips te ontwerpen om niet afhankelijk te zijn van Intel, hoewel Broadcom een aantal belangrijke patenten in huis heeft.

Wat VMware betreft is de toekomst ongewis. In een wereld die zich naar de cloud en Kubernetes begeeft, is het draaien van VM’s (virtual machines) niet zo voor de hand liggend meer als eerst. Cloud is in trek en zorgt ervoor dat VMware zal moeten blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Met hulp van Broadcom zou het stappen moeten kunnen zetten, iets waar ook dat bedrijf met smart op zit te wachten. Het eerder genoemde Motley Fool ziet de overname namelijk als een proactieve poging van Broadcom om veel minder afhankelijk van de relatie met Apple te zijn.