Dotlocal en SIDN werken samen aan het uitbreiden van het internetextensie-aanbod in Nederland. Het gaat hier om specifieke extensies voor regio’s, steden en bedrijven. Binnenkort zouden extensies als .rotterdam, .twente en .klm mogelijk moeten zijn.

SIDN beheert de .nl-domeinextensie en is verantwoordelijk voor 6,3 miljoen geregistreerde domeinnamen. Dotlocal helpt gemeenten en bedrijven om hun eigen extensies online te krijgen. Ze slaan de handen ineen om meer Nederlandse internetextensies online te krijgen. De partijen geven aan dat het al jaren heeft geduurd sinds steden en regio’s nieuwe domeinen aan konden vragen: in 2012 kon dit voor het laatst. Sindsdien zijn er ongeveer duizend extensies online gekomen, maar het verwerkingsproces bij extensiebeheerder ICANN duurde soms ontzettend lang.

Voor 1 augustus duidelijkheid

ICANN zal voor 1 augustus informatie geven over de volgende aanvraagperiode. Omdat er ook politieke toezegging nodig is voor het toewijzen van extensies als .twente en .rotterdam, willen Dotlocal en SIDN proactief zijn. “Dergelijke processen hebben vaak een lange doorlooptijd,” laat men weten via een persbericht. De boodschap is duidelijk: maak van de volgende aanvraagperiode gebruik.

Dotlocal en SIDN verwijzen naar hun “ruime ervaring met het aanvragen en beheren van domeinnaamextensies voor steden en regio’s.” Zij zijn bereid om partijen te helpen met het aanvraagproces voor extensies. Daarna hopen ze bij te dragen aan de stabiliteit van de extensie, vanzelfsprekend een cruciaal aspect van internetdomeinen.

Lees ook: Nieuwe domeinen van Google onder vuur