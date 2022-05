Cradlepoint breidt zijn Cellular Intelligence-software uit met meer inzicht in zakelijke of private LTE- en 5G WAN-omgevingen. De nieuwe mogelijkheden zijn ondergebracht in de NetCloud Service-dienst voor het beheer van cellulaire zakelijke omgevingen.

Cradlepoint biedt nieuwe inzichten. Zo kunnen operators nu per zendmast de details van de verbonden routers of adapters inzien. De inzichten zijn samengebracht in een enkele omgeving voor het vergemakkelijken van het beheer en het oplossen van problemen in het private cellulaire WAN-netwerk van klanten.

Functionaliteit NetCloud GeoView

Ook NetCloud GeoView heeft nieuwe functionaliteit gekregen. Beheerteams zijn nu in staat op een kaart te visualiseren in hoeverre hun zendmast dicht bij hun Cradlepoint draadloze modem staat. Hierdoor kunnen zij de modem op de juiste plek voor optimale prestaties plaatsen. Andere inzichten die zij krijgen zijn welke operators worden ondersteund, wat het service type is, en welke actieve frequenties worden gebruikt.

Daarnaast kunnen voor routers en modems die geen GPS hebben of GPS niet kunnen gebruiken via de tool nu de exacte locatie van de gebruikte zendmast worden bepaald. Op deze manier kan de vrijwel exacte locatie van iedere router of modem van de leverancier worden bepaald, zonder dat het eerder exact bekend was waar deze zich bevindt.

Integratie met SIM-platforms

Naast al deze nieuwe functionaliteit blijft de eerder dit jaar aangekondigde NetCloud-software van de specialist integreren met platforms van derden voor nog meer functionaliteit. Denk daarbij aan integratie met het Ericsson IoT Accelerator-platform en andere SIM-aggregratieplatforms. Deze functionaliteit maakt het voor klanten van Cradlepoint mogelijk meer inzicht te krijgen in hun SIM-kaarten, data-abonnementen en voor het uitvoeren van SIM-beheer. Onder meer voor het ‘on the fly’ activeren, deactiveren van SIM-kaarten of het aanpassen van de data-abonnementen.

