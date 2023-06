Apple heeft de reusachtige M2 Ultra onthuld. De nieuwe Mac Pro zal nu ook uitgerust worden met Apple silicon, waardoor de gehele Mac-portfolio nu op eigen chips draait.

De M2 Ultra is een combinatie van twee M2 Max-chips die samengevoegd zijn op basis van Apple’s UltraFusion-technologie. Daarmee kan het tot wel 192 GB aan geheugen bevatten en heeft het een bandbreedte voor dit geheugen van 800 GB/s. Dit zijn respectievelijk 50 procent en 100 procent meer dan we zagen bij de M1 Ultra. Ten opzichte van die chip zou het CPU-gedeelte 20 procent sneller moeten zijn, de grotere GPU overstijgt de oude met 30 procent en de Neural Engine voor AI-workloads is tot wel 40 procent krachtiger. Ten opzichte van de krachtigste GPU’s (lees: het aanbod van Nvidia) zou het ML-workloads aan kunnen die niet passen in het videogeheugen van die kaarten.

De krachtigste ooit

De belofte hierbij: de M2 Ultra zou de snelste chip ooit zijn voor een pc. Gezien de geweldige feedback op basis van de M1 en de wat minder spectaculaire reactie op de M2, is het nog even afwachten hoe de Ultra landt. Wel beloven deze specificaties een enorme sprong voorwaarts. Voor Apple zal het vooral belangrijk zijn geweest om eindelijk af te zijn van Intel-gebaseerde opties in het hogere segment. Deze zullen per slot van rekening een stuk lucratiever zijn met eigen hardware aan boord.

De M2 Ultra bevat 24 CPU-cores, terwijl de GPU met 60 of 76 cores uitgerust kan worden. We moeten altijd voorzichtig zijn met conclusies op basis van dit soort getallen, omdat de IPC (instructions-per-clock) niet per se schalen met core-aantallen of frequentie. Het betekent overigens wel dat er geen optie meer bestaat om de Mac Pro uit te rusten met een dedicated GPU, iets dat Nvidia niet al te vrolijk zal stemmen.

Helemaal op Apple Silicon

De nieuwe Mac Studio (bron: Apple)

De M2 Ultra komt voor in de nieuwe Mac Studio en Mac Pro. Voor dat laatste product geldt dat het in zowel desktop- als serverrack-vorm geleverd kan worden. In combinatie met de uitgebreide PCIe-compatibiliteit betekent het dat server-gebruik realistischer gemaakt wordt. De Linux-implementatie op Apple silicon is niet zo simpel om op poten te zetten als we graag zouden willen, maar met deze specs zou het zonde zijn als deze use case niet verder wordt opgepikt.

De binnenkant van de Mac Pro van dit jaar (bron: Apple)

De stap naar exclusief Apple Silicon betekent naar eigen zeggen ‘een nieuw tijdperk’ voor het bedrijf. De vorige Mac Pro dateert alweer uit 2019 en draaide nog op Intel Xeon-processoren van Cascade Lake. Deze waren gebakken op Intels 14-nanometer proces. De nieuwste chips van Apple bevinden zich op 5 nanometer en verschillen fundamenteel met de oude chips omdat ze op Arm gebaseerd zijn in plaats van x86-architectuur. Het betekent een hogere efficiëntie en daarmee uiteindelijk veel minder stroomkosten. Op het gebied van ecologische verantwoordelijkheid zegt Apple zelf al CO2-neutraal te zijn, dus de productenlijn is hier uiteindelijk het verlengde van.

Lees ook: ‘Apple test nieuwe high-end Macs met M2 Max- en M2 Ultra-chips’