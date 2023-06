Het in Nederland gebaseerde United Group gaat in samenwerking met Parallel Wireless Open Radio Access Network (ORAN)-technologie testen in Bulgarije. Het netwerk van lokale provider Vivacom gaat de nieuwe netwerkoplossing toepassen. Zo moet blijken hoe de prestaties van ORAN zich verhouden tot het traditionele SRAN.

ORAN is een relatief nieuwe ontwikkeling op de telco-markt. In tegenstelling tot SRAN is deze toepassing niet meer volledig afhankelijk van de hard- en softwarestack van een telcobedrijf. ORAN belooft compatibiliteit te bieden met software van buiten dit ecosysteem, waardoor ook ‘conventionele’ IT-bedrijven zich in deze markt zullen kunnen bevinden.

Parallel Wireless omschrijft zichzelf als een leider in de ORAN-beweging. “Bulgarije is een geweldige plek om de voordelen van ORAN te laten zien, waarbijhet zijn flexibiliteit en wendbaarheid demonstreert. Dit geeft United Group en Vivacom de vrijheid om vendors te kiezen zonder vast te zitten aan ze,” stelt Steve Papa, oprichter en CEO bij Parallel Wireless.

Brede ondersteuning

De beloofde test in Bulgarije gaat cellulaire netwerken op 2G, 4G en 5G ondersteunen. Men tracht de kracht van ORAN op de proef te stellen in zowel stedelijke als rurale gebieden. De doelstelling: om vergelijkbare of betere prestaties dan de traditionele SRAN-structuur aan te tonen.

CEO bij het Bulgaarse Vivacom (onderdeel van United Group) Nikolay Andreev denkt dat ORAN meer diversiteit en innovatie op de mobiele radionetwerksector gaat brengen. “Deze technologie zal flexibiliteit en concurrentiemogelijkheden voor [telco-]uitbesters bieden en verbeterde diensten voor klanten. We hopen dat deze test de eerste stap zal zijn in het leveren van ORAN-technologie naar Bulgarije.”

