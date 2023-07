De Europese Unie wil minder afhankelijk worden van China voor halfgeleiders. Ze hoopt in Japan een geschikte partner te vinden en heeft plannen om de samenwerking te stimuleren.

Thierry Breton, de eurocommissaris voor Industrie en Interne Markt vertelt Reuters dat de EU en Japan nauwer zullen samenwerken om de toeleveringsketen van chips te controleren en de uitwisseling van onderzoekers en ingenieurs te vergemakkelijken.

Breton is op bezoek in Japan om de samenwerking op het gebied van chips en AI te bespreken met de regering van Tokio en vooraanstaande Japanse bedrijven. Zijn reis naar Japan volgt op een rondreis door Silicon Valley in de VS, waar hij de Digital Services Act van de EU promootte en ook AI besprak met prominente Amerikaanse techbedrijven.

Als onderdeel van deze intensievere samenwerking zal de EU stappen ondernemen om Japanse halfgeleiderbedrijven aan te moedigen in Europa te opereren. Deze aanmoediging omvat toegang tot subsidies, legde Breton uit, verwijzend naar fondsen die beschikbaar worden gesteld via de European Chips Act.

Japan heeft eigen subsidieprogramma

Japan heeft ook een subsidiecampagne gelanceerd om zijn eigen chipindustrie nieuw leven in te blazen. Hoewel het land een technologisch voordeel heeft op het gebied van materialen en apparatuur, heeft het wereldwijd marktaandeel verloren. Het aanbod van Breton om te helpen via een uitbreiding naar Europa kan dus goed worden ontvangen.

Een voorbeeld van samenwerking is de Rapidus, die subsidies krijgt van de Japanse overheid, maar ook nauw samenwerkt met het Belgische onderzoeksbedrijf imec. Breton heeft deze week zelfs een ontmoeting met Rapidus.

China in de gaten houden

Bretons aankondiging in Tokio komt op een moment dat veel westerse landen hun controle over de halfgeleidertechnologie, die zo essentieel is voor defensie, elektronica en de auto-industrie, willen versterken. Het huidige initiatief is slechts de laatste stap in een jarenlange campagne van de EU om haar afhankelijkheid van China in kritieke sectoren, waaronder de chipfabricage, te verminderen.

De wereldreizende commissaris is echter duidelijk over zijn algemene missie, namelijk om “de technologische soevereiniteit van Europa te versterken” door kritieke toeleveringsketens veilig te stellen en vooral elke gevaarlijke afhankelijkheid van China te vermijden. “Wij geloven dat het heel belangrijk is om de toeleveringsketen van halfgeleiders veilig te stellen”, legt Breton uit. “We hebben heel duidelijk gemaakt dat we de risico’s willen verminderen”.

