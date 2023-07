Red Hat maakte het drastische besluit om te stoppen met het gratis CentOS 7 als Linux-distributie voor de enterprise-markt. Het doel is daarbij om klanten richting het betaalde RHEL (Red Hat Enterprise Linux) te duwen. Als betrouwbaar open-source product kan het rekenen op een aantal Linux-rebuilds, waar Red Hat vanaf wilde door de source-code niet meer te publiceren. Een daarvan is Rocky Linux, dat alsnog zegt te kunnen voortbestaan.

In een blog laat Rocky Linux weten dat het achter open-source staat en niet van plan is daar vanaf te stappen. Het is een welbekende retoriek die we ook zagen bij SUSE toen die partij op de RHEL-afsluiting reageerde.

Wie RHEL koopt, mag de source-code bewerken. Echter zorgen de regels van Red Hat ervoor dat een publiek beschikbare rebuild van de Linux-distro niet mogelijk is. Als “downstream” variant van RHEL zegt Red Hat dat een alternatief als Rocky Linux niks bijdraagt aan de open-source gemeenschap, als verantwoording voor het afsluiten van de source-code waar een dergelijke rebuild van afhankelijk is.

Rocky Linux zegt nu dat het via “meerdere bronnen” toegang tot de source-code heeft verkregen. Dit is onder andere via het door Red Hat aangeleverde CentOS Stream en de publieke OBI-container images die nog zonder kernel of drivers geleverd worden. Met deze UBI-images zou het mogelijk zijn om Red Hat-sources op een betrouwbare manier te ontvangen. Een andere mogelijkheid die Rocky Linux suggereert is om public cloud-instances in te zetten, die RHEL-images kunnen doorsluizen naar de Git-repositories van Rocky Linux.

Compatibel, maar afhankelijk

Rocky Linux kwam in 2021 uit als een “RHEL-rebuild”. Het was volledig compatibel met RHEL, compleet met nieuwe updates en dus ook bestaande bugs. Zo kunnen IT-omgevingen de Linux-distributie inzetten voor dezelfde professionele doeleinden als RHEL, maar zonder dat ervoor betaald moet worden.

De open-source gemeenschap rondom Linux is dan ook gelaagd. Zo zijn er bijdragers aan de Linux-kernel (zo “upstream” als het maar kan), die alle nieuwe distributies van de OS beïnvloeden. Zo ook RHEL. Om te voldoen aan de GNU General Public License (GPL) moeten producten als deze het mogelijk maken om de software te draaien, bestuderen, delen en aanpassen. Met CentOS Stream voldoet Red Hat hieraan, maar dat is eerder een vroege bèta van een volgende versie van RHEL en daardoor mogelijk instabieler.

In de blog laat Rocky Linux er geen twijfel over bestaan hoe het kijkt naar de ietwat omslachtige methodiek om toch door te gaan met de RHEL-rebuild. “Deze methodes zijn mogelijk vanwege de kracht van de GPL. Niemand kan de herdistributie van GPL-software tegenhouden”. Nu is het aan Red Hat om te kijken of het ook deze “loopholes” kan dichten.

