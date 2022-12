Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) verwacht de laatste 5G-frequenties van Nederland in de tweede helft van 2023 te kunnen veilen. Het kabinet wil de 3,5GHz-frequentieband voor het einde van volgend jaar beschikbaar maken voor providers.

Mobiel netwerkverkeer heeft ruimte nodig. Met de komst van een nieuwe mobiele netwerktechnologie maken overheden ruimte vrij. In 2016 vroeg de Europese Unie alle lidstaten om de 700MHz-, 3,5GHz- en 26GHz-frequentiebanden voor 5G te reserveren.

Telecombedrijven moeten betalen om de frequentiebanden te kunnen gebruiken. Europese landen verdelen de ruimte met veilingen. De hoogste bieders krijgen het recht om 5G-signalen te zenden. Hoe eerder de veilingen plaatsvinden, hoe sneller providers klanten kunnen bedienen.

De Europese Unie verzocht lidstaten om alle 5G-frequentiebanden tegen 2021 te veilen. De meeste landen misten de deadline, waaronder Nederland. De 700MHz- en 26GHz-banden zijn inmiddels verdeeld, maar de 3,5GHz-band ontbreekt. Minister Adriaansens maakte onlangs in een kamerbrief bekend dat de veiling naar verwachting pas in de tweede helft van 2023 kan plaatsvinden.

Wachten op Immarsat

De 3,5GHz-band wordt op dit moment bezet door Immarsat, een satellietbedrijf met een grondstation in Friesland. Immarsat gebruikt de band voor noodcommunicatie met schepen en vliegtuigen. De frequentieveiling is riskant zolang het bedrijf de band bezet. Het 5G-verkeer van providers zou noodcommunicatie verstoren.

Immarsat is bereid om ruimte te maken door het grondstation van Friesland naar Griekenland te verhuizen, maar de verhuizing kost tijd. Het bedrijf verwacht het project pas in januari 2024 af te kunnen ronden. Een andere optie is het wijzigen van systemen. Immarsat kan vanaf eind 2023 ruimte maken voor providers, maar het bedrijf verwacht dat de aanpassingen vier maanden kosten.

Het kabinet vindt beide opties onaantrekkelijk. Door op Immarsat te wachten zou het jaren kunnen duren voordat de band beschikbaar wordt. De overheid onderzocht in de afgelopen maanden een alternatief. Door de band opnieuw in te delen kunnen de frequenties onafhankelijk van Immarsat worden geveild. Dit plan heeft voorlopig de voorkeur, aldus minister Adriaansens in de recente kamerbrief.

Herindeling heeft voorkeur

Het ministerie van Economische Zaken wil twee nieuwe blokken van 50MHz beschikbaar maken om wrijving met het verkeer van Immarsat te voorkomen. De wijziging moet in het Nationaal Frequentieplan (NFP) worden verwerkt. Adriaansens verwacht dat het proces in februari 2023 rond is.

“Op basis hiervan is de uitvoering van de 3,5 GHz-veiling voorzien na de zomer van 2023”, aldus de minister. “Daarmee blijf ik streven naar beschikbaarstelling van de 3,5 GHz-band voor landelijk mobiel gebruik (5G) per 1 december 2023.”

