De Chinese chipfabrikant Yangtze Memory Technologies (YMTC) beschuldigt zijn Amerikaanse concurrent Micron Technology van patentbreuk. Het bedrijf stapt met de aantijging naar de Amerikaanse rechter.

Volgens Reuters beschuldigt YTMC Micron Technology ervan patentbreuk te hebben gedaan op acht van zijn patenten. De Amerikaanse chipmaker zou dit hebben gedaan om concurrentie van de Chinese fabrikant af te wenden en zijn marktaandeel te beschermen. Micron Technology zou specifiek voor het gebruik van de patenten niet een eerlijk bedrag hebben betaald.

Micron Technology is een producent van DRAM- en NAND flashgeheugen en concurreert vooral met fabrikanten als Samsung, SK Hynix en het Kioxia. YMTC is een kleinere producent van dit soort chips, maar valt sinds vorig jaar onder de VS-exportrestricties voor bepaalde onderdelen.

Onderdeel crisis tussen VS en China?

De rechtszaak is mogelijk een onderdeel van het geschil tussen de VS en China over de export van voor de VS gevoelige technologie, zoals chips. China gaf eerder dit jaar al aan dat Micron Technology een bepaalde netwerksecuritytest niet heeft gehaald en verbood prominente Chinese infrastructuurbedrijven om chips van de producent te kopen en gebruiken.

In 2018 beschuldigde een andere chipfabrikant van Chinese komaf de Amerikaanse producent al van het stelen van bedrijfsgeheimen. Later dat jaar werden de producten van Micron Technology getroffen door een tijdelijk Chinees verkoopverbod.

Blijven willen investeren in China

Ook opvallend is dat juist Micron Technology wordt aangepakt, aangezien het bedrijf tot vorig jaar zeer actief was in China en ooit eens meeste omzet uit dat land haalde. In 2022 sloot de Amerikaanse fabrikant zijn DRAM-activiteiten in Sanghai. Wel wil het de komende jaren meer gaan investeren in zijn chipverpakkingsfabriek in Xian-stad.

