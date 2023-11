Volgens de voorzitter van de commissie internationale handel van het Europees Parlement moet er reactie komen op de exportrestricties die door Amerika werden opgelegd aan ASML. Hij beargumenteert dat de restricties in strijd zijn met het internationale recht. Daarom wil de voorzitter zien dat Europa rond de tafel gaat zitten met Amerika.

Aangezien de recentste Amerikaanse exportrestricties niet zijn toegestaan volgens het internationale recht, kan in overleg met Amerika een geschikte oplossing worden gevonden. Levert dat gesprek niets op, dan wil de voorzitter van de commissie internationale handel (INTA) het laten komen tot een rechtszaak bij de Wereldhandelsorganisatie.

‘ASML technologische leider in Europa’

Bernd Lange, de voorzitter van de INTA, vindt dat het tijd is voor de EU om actie te ondernemen tegen de Amerikaanse exportrestricties. Hij omschrijft ASML als “één van de technologische leiders in Europa”, in een interview met het FD, “die gesteund moet worden in zijn ontwikkeling en niet moet worden beperkt in de mogelijkheden zijn producten te verhandelen.”

Volgens Lange is de ondersteuning ook belangrijk om de vooropgestelde ambities uit de European Chips Act. Hij ziet dat er met de chipmachinefabrikant uit Veldhoven namelijk een voorsprong is gecreëerd, die nu moet worden omgezet in iets langdurig. “We hebben het vaak over het opvoeren van de productie van halfgeleiders. Maar dat is standaardwerk. Het enige waarmee Europa echt een voorsprong heeft, is met ASML. En dat moeten we echt ondersteunen.”

Nederland speelt probleem door naar EU

Nadat de verstrengde exportrestricties werden aangekondigd, reageerden verschillende Nederlandse politieke partijen al kritisch op de zaak in de Tweede Kamer. Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, was niet erg onder de indruk en gaf de VS in principe toestemming voor de restricties.

Ze was wel bereid het probleem verder door te spelen naar Europees niveau, al dacht ze daar weinig resultaat uit te krijgen. Lange en bij uitbreiding de INTA van het Europees Parlement, lijken daarentegen de Amerikaanse maatregelen mee te willen aanpakken.

