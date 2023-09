ASML kan nog vier maanden geavanceerde chipmachines leveren aan China. Ondanks de exportrestricties die vandaag zijn ingegaan, kunnen DUV (deep ultraviolet)-lithografiesystemen nog even verscheept worden.

Dat meldt ASML tegenover NOS. Het bedrijf uit Veldhoven stelt eveneens dat er recent veel leveringen van deze machines hebben plaatsgevonden, omdat er de afgelopen twee jaar een achterstand zou zijn opgelopen. Andere klanten hadden in die periode hun bestellingen uitgesteld, waardoor China een aantrekkelijke klant voor het bedrijf was.

De exportrestricties die ASML-leveringen van DUV-machines naar China blokkeren, werden op 30 juni aangekondigd. Eerder uitten Chinese bewindslieden hun ontevredenheid over dergelijke stappen, met de waarschuwing dat er acties vanuit Beijing tegenover zullen staan. De nieuwere EUV-machines waren al onbeschikbaar voor China. Hoewel deze apparatuur van cruciaal belang is in het chipfabricageproces, heeft ASML zelf al eerder uitgelegd dat het een enkele stap ervan verzorgt.

Inperken van handel

Westerse mogendheden zijn al zeker sinds 2018 bezig met het inperken van handel in geavanceerde technologie met China. Dat begon met zorgen over het afnemen van Chinese apparatuur wegens spionagerisico’s. Zo tekende toenmalig president Trump in dat jaar de National Defense Authorization Act om producten van Huawei en ZTE te weren bij overheidsinstellingen. Sindsdien zijn daar ook exportrestricties bovenop gekomen, inclusief vanuit Nederland. Deze maatregelen waren volgens minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel om ervoor te zorgen dat de nationale veiligheid niet in het geding kwam. Ze zei te willen voorkomen dat “onze technologie, Nederlandse technologie” niet “tegen ons gebruikt kan worden”.

Onlangs schroefden de Verenigde Staten de exportrestricties van geavanceerde chips nog verder op. AI-capabele chips van Nvidia en AMD mogen voortaan ook niet meer aan verschillende staten in het Midden-Oosten verkocht worden. De speculatie rondom dit besluit is dat de Amerikaanse overheid ervoor zou vrezen dat deze regio als doorgeefluik naar China kan gelden.

Lees ook: VS beperken verkoop AI-chips Nvidia en AMD aan Midden-Oosten