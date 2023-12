TikTok belooft de komende tien jaar 12 miljard euro in Europa te investeren. Datacentra in Ierland en Noorwegen dienen alle data van de 150 miljoen Europese gebruikers te huisvesten, terwijl NCC Group als externe toezichthouder is ingeschakeld.

De 12 miljard euro gaat TikTok gespreid investeren. De plannen vormen samen het zogeheten Project Clover, dat het bedrijf in maart heeft aangekondigd. Het doel moge duidelijk zijn: met de investeringen wil het regelgevers tevreden stellen, waarbij het veiligstellen van Europese gebruikersdata een speerpunt is. Immers leeft er in zowel Europa als de VS de angst dat TikTok wegens Chinese wetgeving data door moet spelen naar Beijing als de regering van China daarom vraagt.

Op den duur het grootste datacenter van Europa

Sinds deze week is TikTok eigenaar van een Noors gebouw waarin een datacenter geconstrueerd zal worden. Zodra twee andere gebouwen op die locatie in de Hamar-regio zijn overgenomen, stelt TikTok dat het daarmee het grootste datacenter in Europa zal bezitten. Ook wordt er verder geïnvesteerd in twee datacentra in Ierland.

TikTok stipt eveneens de duurzaamheid aan van het Noorse project. Het datacenter zou op 100 procent hernieuwbare energie draaien. Het merendeel van deze verbruikte energie zou men vervolgens kunnen transformeren tot verwarming voor gebouwen in de regio.

De rol van NCC Group als controleur

Opvallend is de rol die NCC Group gaat spelen om de integriteit van TikToks plannen te controleren. Die security-partij is eigenaar van het Nederlandse Fox-IT, dat onder meer bedrijven helpt om aan strenge compliance-eisen te voldoen. Het is een duidelijk signaal van TikTok en eigenaar ByteDance dat het er alles aan wil doen om een eventueel verbod op de social media-app wil voorkomen.

De Nederlandse overheid heeft het gebruik van TikTok al verboden op werktelefoons van ambtenaren. Het is maar de vraag of het charmeoffensief van Project Clover genoeg zal zijn om dat ongedaan te maken. Ook elders in Europa en in de VS hebben beleidsmakers TikTok in de ban gedaan, maar is een nationaal verbod vooralsnog uitgebleven.

Lees ook: Alleen nog goedgekeurde apps op werktelefoons ambtenaren

In de Verenigde Staten is de tegenhanger van het Europese Project Clover bekend als Project Texas. De nadruk ligt daar niet alleen op het bewaren van gebruikersdata op het continent van oorkomst, maar ook een uitleg over de werking van content moderation en algoritmen. Dat deed het in een zogeheten ’transparency centre.’ Volgens The Verge was dat echter een wat vaag gebeuren, met veel “smoke and mirrors” en weinig concrete uitleg om zorgen weg te nemen. Het doet met die omschrijving denken aan het transparency center-initiatief van Kaspersky, die Techzine bijwoonde.