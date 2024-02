Cloudflare gaat de levensduur van zijn huidige serverpark verlengen. Hierdoor kan vervolgens op de operationele kosten worden bespaard.

Cloudflare gaat zijn serverpark langer in stand houden. Dit maakte CFO Thomas Seifert van Cloudflare bekend in een call over de jaarcijfers van 2023. Seifert gaf aan dat door de constante geavanceerde mogelijkheden van zijn serverhardware en verbeteringen in de datacenters de levensduur kan worden verlengd. Hierdoor bespaart het bedrijf vervolgens op de operationele kosten.

Het gaat hierbij om een verlenging van vier tot vijf jaar, dus tot 2028-2029 vanaf het huidige fiscale jaar 2024. In totaal moet het verlengen van de serverduur een bedrag van ongeveer 20 miljoen dollar opleveren.

Wel is de cloudnetwerk en securitygigant van plan het komende jaar meer te investeren in netwerkapparatuur. De uitgaven aan de apparatuur zullen in heel 2024 met tussen de tien en twaalf procent stijgen. Dit betekent dat het een hoop apparatuur gaat aanschaffen.

Niet de eerste techgigant

Cloudflare volgt met het verlengen van de levensduur van het serverpark in zijn datacenters de eerdere initiatieven van andere grote hyperscalers. Eerder kondigden onder meer Amazon en Alphabet aan met investeringen de levensduur van hun servers en dus hun basisinfrastructuur met een aantal jaren te verlengen.

Meer investeringen in AI-mogelijkheden

Verder kondigt Cloudflare aan meer in AI-mogelijkheden voor zijn eindgebruikers te investeren. Vooral als het gaat om capaciteit voor het gebruik van en het draaien van AI-workloads. Hiervoor heeft Cloudflare al in 120 steden wereldwijd extra inference GPU’s uitgerold in zijn datacenters. Dit is al meer dan het eerder te bereiken doel van AI-accelerators in 100 locaties.

Jaarcijfers 2023

In zijn jaarcijfers over 2023 maakte Cloudflare bekend een totaalomzet van 1,97 miljard dollar te hebben geboekt. Ten opzichte van 2022 was dit een toename van 33 procent.

Voor heel 2024 verwacht de cloudnetwerk- en securitygigant een toename van de omzet van 27 procent ten opzichte van het afgelopen jaar. De totaalomzet moet dan op tussen de 1,648 en 1,652 miljard dollar uitkomen, aldus de jaarresultaten over 2023.