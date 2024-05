Er vindt een stoelendans plaats bij AWS. Adam Selipsky, die begin 2021 aantrad, neemt op 3 juni afscheid. Zijn vervanger is Matt Garman, die al 17 jaar bij Amazon werkt.

Het afscheid van Selipsky kan niet los worden gezien van de afgezwakte concurrentiepositie van AWS. Hoewel het de grootste cloudaanbieder ter wereld is, voelt het de hete adem van Microsoft Azure en Google Cloud naderen. Terwijl die partijen volop innoveren met AI en duidelijke portfolio’s hebben neergezet, oogt het AWS-aanbod verward en zonder focus. We trokken die conclusie al tijdens AWS Re:Invent eind vorig jaar, zoals hieronder te lezen is.

Lees verder: AWS re:Invent weet niet te overtuigen, AWS verder onder druk

Lange staat van dienst

Selipsky heeft 14 jaar bij AWS doorgebracht in totaal, verdeeld over twee periodes. Tussendoor was hij CEO van Tableau Software, onderdeel van Salesforce, tussen 2016 en 2021. Zijn vervanger, Matt Garman, heeft een nog langere carrière bij Amazon. In augustus 2006 begon hij als Principal Product Manager en werd hij later Senior Manager Software Development voor EC2, dat debuteerde in dezelfde maand dat Garman bij het bedrijf begon. Momenteel is hij SVP Sales, Marketing & Global Services bij AWS.

Het bericht vanuit Amazon klinkt amicaal, zoals je van de communicatie naar buiten toe wel mag verwachten. Amazon-CEO Andy Jassy spreekt over de goede zaken die Selipsky deed als AWS-lead voor Sales, Marketing & Support tussen 2005 en 2016. Volgens Jassy was de afspraak altijd al dat Selipsky feitelijk een interim-rol zou vervullen voor een aantal jaar. Deze framing negeert vanzelfsprekend dat er aardig wat af te dingen viel van AWS in recente jaren, zeker nu het bij de opkomst van AI het minst duidelijke AI-verhaal te bieden heeft.

Jassy haalt wel aan dat er successen waren met Selipsky aan het roer, zoals efficiëntere uitgaven en nog altijd betrouwbare diensten. Ook Amazon Bedrock en Amazon Q passeren de revue: eerstgenoemde biedt een AI-platform op AWS en Q is een AI-assistent voor de cloudservice.

