Leaseweb gaat nu ook public clouddiensten aanbieden

Leaseweb gaat zakelijke public clouddiensten aanbieden. Hiermee wil het bedrijf een goedkoper en flexibel alternatief bieden voor de bekende hyperscalers op basis van een on-demand abonnementsmodel.

De nieuwe public cloud-dienst van de hosting- en IaaS-specialist biedt virtuele serveromgevingen voor klanten. Het moet een concurrerende propositie vormen tegenover die van bekende hyperscalers als Microsoft, Google Cloud en AWS. Vooral als het gaat om betere prijzen, prestaties en flexibiliteit.

Bedrijven hoeven met de public clouddienst van Leaseweb naar eigen zeggen niet meer te investeren in softwarelicenties en de benodigde infrastructuur. De dienst maakt het volgens de hostingspecialist onder meer mogelijk vendor-lockin te voorkomen en krachtige functies voor datasoevereiniteit te benutten.

Andere voordelen van de nieuwe public clouddienst zijn onder meer beschikbaarheid in zeven regio’s met minimale latency, een Service Level Agreement (SLA) voor 99,999 procent beschikbaarheid voor alle afgenomen instances en 24/7 ondersteuning in verschillende talen, telefonisch en via ticketingsysteem.

Verder biedt Public Cloud van Leaseweb ook nog geavanceerde API-automatisering en integratie met andere Leaseweb-producten en de bekende hyperscalers. Die laatste optie is interessant, omdat bedrijven op deze manier makkelijker nieuwe workloads kunnen uitrollen of migreren naar andere (public cloud) omgevingen.

Samenstelling instances

Meer specifiek bestaat de Public Cloud-dienst uit virtuele servers met uiteenlopende opties voor workloads, eventueel geoptimaliseerd voor bepaalde oplossingen of toepassingen. De virtuele servers zijn voorzien van onder meer Intel Sandy-, Broadwell, Skylake-, AMD EPYC V2 en V3 CPU’s. General Purpose Instances hebben een evenwichtige verdeling van resources voor computing, geheugen en networking, maar er zijn ook pakketten die meer nadruk leggen op computing of juist geheugen.

Daarnaast is gratis private netwerkcapaciteit beschikbaar voor het verbinden van de Public Cloud-instances en dedicated servers. De storageomgeving is gebaseerd op network-attaches SSD-opslag met ingebouwde redundantie en lokale NVMe-storage met 15.000 iOPS-prestaties en een minimale latency. Dit alles tegen verschillende bijkomende kosten.

Bij de extra functies en capaciteiten is ook een load balancer inbegrepen voor optimale prestaties en hoge beschikbaarheid. Verder komt de security van de Public Cloud-instances met een gratis firewall en gratis snapshots voor iedere instance. Ook is voor iedere instance gratis DDoS-bescherming inbegrepen. Welke leveranciers Leaseweb voor deze onderliggende (virtuele) hardware en andere oplossingen inzet, is niet bekend.

Abonnementsmodel per uur/maand

Public Cloud van Leaseweb is volgens de aanbieder geschikt voor allerlei verschillende use cases en sectoren. Denk daarbij onder meer aan fintechbedrijven, aanbieders van SaaS-oplossingen, de maritieme technologie en de gamingsector.

De afrekening van de Public Cloud-dienst gaat via een on-demandabonnementsmodel. Kosten worden gefactureerd op basis van gebruik per uur of per maand. Dit geheel afhankelijk van de gebruikte configuraties.

