Ook Microsoft werpt een lasso uit naar VMware-klanten

VMware heeft de wereld ‘het grootste geschenk ooit’ gegeven door zijn prijswijzigingen en verstrekkende aanpassingen van partnerlicenties. Dat zei Chief Commercial Officer Judson Althoff tijdens een online evenement ten behoeve van partners van het bedrijf.

Daarmee doelde hij op de wijze waarop Broadcom, de nieuwe eigenaar van VMWare, heeft gesneden in het portfolio en de voorwaarden voor klanten en partners. Door de prijswijzigingen (in de meeste gevallen prijsstijgingen), het overboord gooien van een grote hoeveelheid partners en vele duizenden klanten die de wacht zijn aangezegd, doet Microsoft’s cloudmigratie-business goede zaken. Er is zelfs sprake van een boom, aldus Althoff.

Iedereen wil van VMware af en de public cloud in, stelde Althoff tijdens het MCAPS-evenement (Microsoft Customer and Partner Solutions). Ondanks dat cloudmigratie niet echt een ‘cool’ onderwerp is, is het één van de plekken waar geld te verdienen valt, aldus de CCO.

Zo wees Althoff op AVS (Azure VMware Solution), een speciaal aanbod om VMware-vertrekkers “te bevrijden van de prijsuitdagingen van VMware en/of zelfs hun eigen licenties naar de cloud te brengen”.

Met VMware-licentie naar Azure

Als reactie op de uitspraak van Althoff zei een woordvoeder van VMware tegenover CRN dat “klanten veel te winnen hebben bij flexibiliteit en keuze”. Dat zou een van de redenen zijn dat klanten hun licenties voor VMware Cloud Foundation (VCF) inderdaad mee kunnen nemen naar AVS. Ook kunnen klanten met deze licenties zowel in hun eigen datacenter terecht als die van Microsoft. Wanneer klanten willen wisselen tussen on-prem en AVS kan dat. Als ze weer weg willen uit AVS behouden ze eveneens hun licentie.

Zowel de uitspraak van Microsoft COO Althoff als de reactie daarop van VMware zijn opmerkelijk. In het geval van Microsoft omdat het bedrijf hier wel erg opzichtig de aanval opent op het nog steeds veelgebruikte VMware. Het weerwoord van VMware zelf is ook bijzonder, omdat het nu opeens schermt met ‘flexibiliteit’. Dat is nou juíst waar nieuwe eigenaar Broadcom sinds de overname vanaf leek te willen. Afslanken, duidelijkheid bieden en marktconforme prijzen, dat was juist de boodschap.

Alternatieven voor VMware

Is VMware by Broadcom voorzichtig aan het terugkrabbelen? De grote wijzigingen na de overname en het gemor dat daarop volgde, heeft verschillende private en publieke cloudaanbieders ertoe aangezet hun producten uitdrukkelijk als alternatief aan te bieden. Echter zonder meteen alle bruggen met VMware te verbranden, want veel klanten hebben nog contracten lopen bij VMware en een groot gedeelte van hun infrastructuur daar ondergebracht.

VMware is met afstand de grootste speler die Broadcom heeft overgenomen (voor 69 miljard dollar) en is al ruim twintig jaar een vaste speler voor IT-teams. Niet alleen door de technologie, maar ook vanwege de vele connecties met andere vendoren heeft VMware zich de afgelopen decennia aan talloze datacentra vastgeplakt.

Tip: VMware-klanten hollen weg, maar alleen als ze dat kunnen

Private cloud of zelfs devirtualisatie

Toch heeft onder andere HPE ervoor gekozen om virtualisatie als feature toe te voegen aan zijn private cloud-aanbod. Ook Nutanix ziet dat sommige grote enterprise-spelers het aloude VMware de rug toekeren en op zoek gaan naar alternatieven, als dat een reële mogelijkheid is. In andere gevallen is devirtualisatie juist een optie.

De kwartaalomzet van VMware is met 600 miljoen dollar gedaald in het tweede kwartaal van dit jaar, dus misschien stemmen klanten inderdaad met hun voeten. Er zijn echter ook forse kostenbesparingen gerealiseerd: na ontslagrondes en het reduceren van het VMware-aanbod gingen de de kosten van 2,3 miljard dollar per kwartaal naar 1,6 miljard. Broadcom verwacht dat dit bedrag eind 2024 1,4 miljard zal zijn en voorziet zelfs kansen voor verdere besparingen richting de 1,2 miljard.

De vraag voor de komende tijd is: gaat VMware by Broadcom ook geld verdienen door klanten aan te trekken in plaats van door het doorvoeren van bezuinigingen?

