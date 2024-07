Gartner: hype voor VMware-vertrek, maar geduld nodig

Door de overname van VMware door Broadcom is de markt volop in beweging. Gartner vermoedt dat “devirtualisatie” de komende tijd in de lift geraakt. Ook het overstappen naar VMware-alternatieven ligt in de lijn der verwachting, hoewel dat voor de meeste organisaties pas over een aantal jaar haalbaar is.

In Gartners 2024 Hype Cycle for Data Center Infrastructure Technologies wordt de prijsstijging bij VMware ingeschat met een factor van twee of drie. Echter hebben we meermaals over significantere verhogingen gehoord, zoals ook bleek uit ons gesprek met Jeff Ready, CEO van VMware-alternatief Scale Computing. Die partij ziet al een enorme toename in de vraag sinds Broadcom de prijzen heeft verhoogd.

Die verhogingen komen voort uit het feit dat Broadcom de tientallen VMware-componenten heeft geconsolideerd tot twee kernproducten: VMware Cloud Foundation en VMware vSphere Foundation. Alle losse onderdelen zijn in de ene of de andere oplossing opgegaan of afgestoten, zoals voor het voormalige deel gericht op End-User Computing (EUC) dat nu als Omnissa door het leven gaat. Voor VMware-klanten betekenen de wijzigingen dat men niet meer voor perpetual licensing kan kiezen of enkel de ESXi-hypervisor.

De- of revirtualisatie?

Gartner wijst door het veranderde VMware-beleid op twee mogelijkheden. De eerste daarvan is devirtualisatie, oftewel een terugkeer naar bare-metal infrastructuur met alle kosten en complexiteit van dien. De andere optie is een overstap naar Nutanix, Scale Computing of andere alternatieven, waarbij er ondanks verschillende adaptaties en reskilling enige continuïteit te vinden is in de aanpak van de eigen IT-infrastructuur.

Devirtualisatie laat wel even op zich wachten, meent Gartner. Slechts 1 procent van alle organisaties zou de overstap al kunnen wagen, terwijl andere partijen vijf à tien jaar moeten wachten tot dit migratiepad volwassen is. Revirtualisatie, oftewel het overstappen naar een nieuwe hypervisor, kan al door 5-20 procent van organisaties worden uitgevoerd.

