Google brengt AI-diensten naar streng beveiligde omgevingen

Google Distributed Cloud air-gapped appliance is algemeen beschikbaar gemaakt. Het gaat om een configuratie die de cloud- en AI-mogelijkheden van Google naar edge-omgevingen brengt. Dat maakt het mogelijk lokale gegevens realtime te verwerken.

Google Distributed Cloud brengt de softwarestack van klanten van publieke cloudomgevingen naar on-premises omgevingen. De meeste diensten uit de Google Cloud kunnen op die manier ook on-premises draaien.

Voor streng beveiligde omgevingen

De nieuwe configuratie ‘air-gapped appliance‘ maakt nu ook de AI-mogelijkheden van Google naar deze lokale omgevingen. Door het nieuwe aanbod kunnen bedrijven en publieke diensten die aan strenge security-vereisten moeten voldoen, ook de mogelijkheden van AI ontdekken. De configuratie werkt zonder verbinding te maken met Google Cloud en zonder internetverbinding.

Zo heeft het aanbod ter illustratie een Level 5-accreditatie gekregen waardoor het Amerikaanse Department of Defense de dienst mag gebruiken voor niet-geclassificeerde, maar gevoelige informatie. Andere scenario’s waarvoor de dienst kan worden ingezet zijn rampenbestrijding en industriële automatisering. Het aanbod is daarnaast bestand gemaakt tegen extreme omstandigheden. Zo zouden extreme hitte, schokken en trillingen geen problemen mogen opleveren doordat er wordt voldaan aan MIL-STD-810H-vereisten.

AI-functies

Mogelijkheden die onder andere nu beschikbaar komen voor Google Distributed Cloud zijn vertalingen, spraak en optical character recognition (OCR) dat teksten in foto’s omzet in teksten die leesbaar is door machines. Machine learning is daarnaast mogelijk door middel van een deep learning container van Google.

Dat aanbod wordt aangevuld met Infrastructure-as-a-Service-diensten zoals compute, netwerk en opslag en Google Cloud-diensten zoals mogelijkheden voor data-overdracht en data-analyses. Dit houdt in dat het Vertex AI-platform on-premises te draaien is.

