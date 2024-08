Microsoft maakt voortaan AI-opbrengsten duidelijk bij kwartaalcijfers

Microsoft heeft de rapportages over bedrijfsresultaten van zijn business units onlangs aangepast met enkele verschuivingen van productgroepen. Dit heeft ook invloed op de verwachtingen voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 van Microsoft.

De aangekondigde aanpassingen zorgen er nu voor dat bepaalde inkomsten uit zoek- en nieuwsadvertenties nu onder de Azure-business unit komen te vallen, schrijft Reuters. De inkomsten uit de AI- en spraaktechnologiediensten van de Nuance-afdeling komen nu bijvoorbeeld onder de productiviteits-unit te vallen, samen met bijvoorbeeld Office. Eerder maakte dit portfolio onderdeel uit van de Intelligent Cloud-divisie.

Volgens Microsoft zijn deze aanpassingen in lijn met recente organisatorische veranderingen binnen de techgigant. Uiteindelijk moeten investeerders hierdoor een duidelijker beeld krijgen over in welke mate AI aan de omzet bijdraagt, is de bedoeling.

Invloed op nieuwe kwartaalcijfers

De nieuwe rapportage-aanpassingen hebben ook al meteen effect op de verwachtingen voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025. Microsoft is op dit moment het enige Big Tech-bedrijf die de bijdragen uit AI in zijn verslagen rapporteert.

Vorige maand rapporteerde Microsoft nog dat AI een grotere boost geeft aan Azure, zelfs bij de stagnerende algemene omzet.

Vooral omzetdalingen

Voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 verwacht Microsoft dat de omzet uit Intelligent Cloud tussen de 23,80 en 24,10 miljard dollar gaat bedragen. Dit is minder dan de eerder verwachte omzet van tussen de 28,6 en 28,9 miljard dollar.

Het PC-segment verwacht voor de periode een omzet van tussen de 12,25 en 12,65 miljard dollar. Ook hier lagen de verwachtingen eerder hoger met een omzet van tussen de 14,9 en 15,3 miljard dollar. De oorzaak hiervan is dus het verplaatsen van enkele bedrijfsonderdelen naar de productiviteitsdivisie.

De omzet uit de productiviteitsdivisie en business process-activiteiten wordt nu geschat op tussen de 27,75 en 28,05 miljard dollar. Dit is nu flink hoger dan de eerder verwachte omzet van 20,3 en 20,6 miljard dollar.

