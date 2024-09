TSMC toont nogmaals mooie cijfers en stelt beurskenners gerust

De AI-hausse blijft voor mooie cijfers zorgen voor de makers van de chips die deze ontwikkeling aandrijven. De Taiwanese chipfabrikant TSMC zag zijn omzet in augustus met 33 procent stijgen tot 7,8 miljard dollar ofwel ruim 7 miljard euro. Hoewel dat iets minder is ten opzichte van de 45 procent groei van afgelopen maand, stellen de mooie cijfers beleggers mogelijk geruster dat de vraag naar AI-chips voorlopig nog torenhoog blijft.

Er was de afgelopen maand nogal wat bezorgdheid onder beleggers over alle uitgaven aan AI-infrastructuur en of de bestedingen wel in de pas zouden lopen met de beloofde gouden bergen van de AI-revolutie. Mede als gevolg van deze zenuwen zakte de beurswaarde van Nvidia op 3 september dramatisch met 279 miljard dollar. Nu stond die beurswaarde op enig moment ook wel érg hoog, ruim 3 biljoen dollar, maar analisten vonden dat de behoorlijk riante inkomsten desondanks achterbleven bij de verwachtingen.

Naast zijn rol als hofleverancier voor de GPU’s van Nvidia, produceert TSMC de hoofdprocessor voor Apple’s nieuwe iPhone 16. Deze chip belooft klaar te zijn voor het AI-tijdperk en stelt de iPhone 16 in staat allerlei workloads lokaal te draaien, al zullen veel van die mogelijkheden pas beschikbaar komen na de nodige software-updates. De aankondiging van AI-gedreven Apple-apparaten deed het enthousiasme op Wall Street over de vraag naar smartphones opleven, meldt Bloomberg. Dezelfde marktkenners voorspellen voor het derde kwartaal een omzetstijging van 37 procent voor de Taiwanese chipreus.

iPhone op eigen kracht

De nieuwe iPhone 16 draait zoveel mogelijk workloads on-device. Toch staat Private Cloud Compute het bedrijf toe om gebruikers toegang te verschaffen tot veel grotere AI-modellen. Eigen servers met zelf gebouwde hardware zouden ervoor zorgen dat data nooit wordt bewaard nadat de berekening plaatsvond. Het laat zich raden welke chips in deze servers draaien.

C.C. Wei, de CEO van TSMC stuurt aan op een wereldwijde expansiestrategie, waarbij het bedrijf zijn vlag plant in onder andere de Amerikaanse staat Arizona, een derde fabriek in Japan uit de grond stampt en is begonnen met de bouw van een 10 miljard euro kostende faciliteit in Duitsland, deels op kosten van de Duitse staat.

