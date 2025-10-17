Snowflake en Palantir slaan handen ineen voor AI-dataplatform

Snowflake en Palantir bundelen de krachten voor het integreren van hun platformen. De samenwerking moet bedrijven helpen sneller AI-applicaties te bouwen en data analytics te versnellen, met bidirectionele interoperabiliteit tussen de systemen.

De samenwerking integreert de Snowflake AI Data Cloud met zowel Palantir Foundry als het Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP). Met de integratie tussen Foundry en Snowflake Iceberg Tables realiseren gezamenlijke klanten bidirectionele, zero-copy interoperabiliteit.

Dit betekent dat data tussen beide systemen kan worden uitgewisseld zonder fysiek kopiëren, wat snelheid verhoogt en opslagkosten verlaagt. De focus ligt op het bouwen van efficiëntere en betrouwbaardere datapijplijnen voor zowel commerciële als publieke sectoren.

Eaton als eerste testcase

De samenwerking tussen de AI Data Cloud van Snowflake en Palantir Foundry krijgt direct vorm bij Eaton. Het Amerikaanse bedrijf voor energiebeheersing werkt in meer dan 175 landen en gebruikt de nieuwe integratie om een geavanceerde datafundatie op te zetten.

Door data uit verschillende bronnen samen te voegen tot één bron elimineert Eaton dataduplcatie. Dit zou de ontwikkelingssnelheid van AI-applicaties moeten verhogen en tegelijkertijd enterprise-brede governance ondersteunen.

“Vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid zijn essentieel om waarde uit onze data-assets te halen”, stelt Ross Schalmo, Chief Data Officer bij Eaton. De native integratie tussen beide technologiepartners moet tijdrovende datatransport elimineren.

Praktische toepassingen voor bedrijven

Bedrijven kunnen via de integratie snel AI-agents inzetten die belangrijke metrics verbeteren, zoals customer lifetime value en churnreductie, terwijl kosten en complexiteit dalen.

In de praktijk stelt de integratie Eaton in staat om de klantervaring te verbeteren via AI-gedreven orderaanbevelingen. Deze moeten tijdige productleveringen ondersteunen. Daarnaast wordt engineering gekoppeld aan productie via supply chain-orkestratie.

Het bedrijf kan nu ook overstappen van optimalisaties op winkelvloerniveau naar AI-agents voor wereldwijde verbeteringen in voorraad, leveringsdiscipline en kwaliteit. De integratie biedt volgens Eaton volledige end-to-end traceerbaarheid binnen de organisatie.

De nieuwe mogelijkheden variëren van AI-configuraties tot digital twins op de productievloer en verbeterde service voor producten in het veld.

De samenwerking richt zich op organisaties die hun datastrategieën willen moderniseren en sneller waarde willen realiseren uit AI-investeringen. Met de combinatie van beide platformen krijgen klanten toegang tot een uniform technisch landschap.

