Wordt rivaal Qualcomm juist Intel’s redder in nood?

Het blijft stormen rondom Intel. De komende week volgt een bestuursbijeenkomst. Mogelijk ligt er tegen die tijd een deal op tafel dat Qualcomm de sleutels geeft aan onderdelen van “Chipzilla”.

Volgens Reuters-bronnen heeft Qualcomm al uitvoerig rondgekeken bij Intel. Het zou geïnteresseerd zijn in de pc-business van het bedrijf. Onderdelen van de ontwerpdivisie zijn alternatieve doelwitten. De servermarkt zou minder interessant zijn voor Qualcomm.

Intel’s problemen

Intel’s marktwaarde is dermate drastisch gedaald dat harde keuzes nodig lijken. De optie om het bedrijf op te splitsen tussen chipontwerper en -maker, zoals AMD ooit deed met het afstoten van GlobalFoundries, is er één om rekening mee te houden. Qualcomm’s interesse is echter van een andere aard, en zou voor Intel lastiger te organiseren zijn. Hoewel het in tegenstelling tot AMD veel verschillende chipontwerpen tegelijk gebruikt voor laptops, desktops, servers en andere markten is de kennisdeling groot.

Desondanks denkt Qualcomm al maanden aan een mogelijke inlijving van Intel-onderdelen. In de tussentijd is de waarde van Intel nog verder gezakt. De pc-markt lag de afgelopen twee jaar al op zijn gat en klimt nu voorzichtig uit dat diepe dal, maar Intel heeft de boot gemist als het gaat om de AI-chipmarkt, heeft te maken met instabiele processoren aan de top van de consumentenmarkt en levert in tegenstelling tot TSMC niet aan grote klanten als Nvidia of Apple. In plaats daarvan is Intel juist klant bij TSMC geworden, zoals geldt voor de nieuwe Intel Core Ultra-chips op basis van het Lunar Lake-ontwerp.

Qualcomm

Vóór de introductie van deze Lunar Lake-chips is duidelijk geworden dat Qualcomm juist een geduchte concurrent voor Intel is geworden. Intel stipte maar al te graag aan dat de Arm-gebaseerde Snapdragon X Elite in Windows-laptops veelal niet compatibel is met x86-apps. Toch laten aankondigingen rondom Copilot+-systemen een variëteit van Intel, AMD én Qualcomm-chips zien, waardoor Intel het moet opnemen tegen twee partijen die elk minstens twee keer zoveel waard zijn en aanzienlijk meer omzet draaiden de afgelopen kwartalen.

Een potentiële Intel-Qualcomm-deal zou deze verhoudingen verder kunnen verschuiven. Immers is Qualcomm pas net aan het pc-avontuur begonnen terwijl Intel ondanks alle tegenslagen al tientallen miljoenen AI-pc’s heeft verkocht op basis van de Meteor Lake-architectuur van eind vorig jaar.

Amerikaanse wetgeving zou vermoedelijk geen problemen hebben met een eventuele overeenkomst. Zowel Intel als Qualcomm gelden als strategisch zeer relevante spelers. Eerstgenoemde kan zelfs in een uitgeklede vorm dankzij de CHIPS Act uitgroeien tot een TSMC-concurrent, terwijl Qualcomm mobiele SoC’s vervaardigt voor een groot deel van de Android-markt en de modems maakt in iPhones. Dit zijn opties voor op de lange termijn en vooralsnog uiterst speculatief, maar met slechts een paar dagen tot het Intel-beraad kunnen zaken zich snel ontwikkelen.

