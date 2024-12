Europa akkoord over Iris²: satellietnetwerk van 10,6 miljard als Starlink-alternatief

Iris² belooft Europese overheden en burgers te voorzien van hoge connectiviteitssnelheden via een satellietnetwerk van 10,6 miljard euro.

Twee jaar geleden werd bekend dat de EU bezig was met Iris². Het project moet een soevereine communicatiedienst opzetten binnen de lidstaten. De gesprekken waren echter beladen vanwege oplopende kosten en mogelijke risico’s. Daar komt nu verandering in door een besluit van de Europese Commissie. Het project, dat aanvankelijk op 6 miljard euro werd geschat, krijgt nu een prijskaartje van 10,6 miljard euro. 61 procent van dat bedrag zal gefinancierd worden met publiek geld.

Het industriële consortium SpaceRise zal een grote rol spelen binnen het project. Naast de financiële bijdragen uit publiek geld zal het consortium 12 jaar betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen en opereren van Iris². Onder SpaceRise vallen Airbus, Deutsche Telekom, Thales en andere partijen.

Het is de bedoeling dat het project uiteindelijk 290 satellieten rond de aarde operationeel maakt. In 2030 moeten de communicatiediensten beschikbaar zijn. Het grootste deel van de capaciteit zal worden ingezet voor bedrijven en huishoudens. Daarnaast is een deel van de capaciteit bestemd voor overheidstoepassingen zoals surveillance en crisisbeheer.

De Europese Commissie ziet een eigen communicatienetwerk in de ruimte als strategisch belangrijk. “Iris² ondersteunt onze strategische autonomie en defensiecapaciteit, bevordert ons concurrentievermogen en stimuleert de samenwerking tussen de publieke en private sector”, aldus director-general for defence, industry and space Timo Pesonen.

