De meest recente update van het Nutanix Cloud Platform verbetert ondersteuning voor container management-oplossingen, Infrastructure as Code en software-defined container storage.

Gartner voorspelt dat 25 procent van alle zakelijke applicaties tegen 2027 in containers draaien. In 2021 lag het aandeel op 10 procent. De populariteit van container management-oplossingen neemt toe, waaronder SUSE Rancher, Amazon EKS en Red Hat OpenShift.

De software van Nutanix maakt het mogelijk om diverse workloads op diverse systemen uit te rollen, van on-premises tot de public cloud. Het doel is een centrale beheeromgeving voor alle soorten workloads en infrastructuur. Om dat waar te maken moet de organisatie voortdurend opkomende technologieën ondersteunen.

De meest recente update van het Nutanix Cloud Platform focust op container management-oplossingen. Daarnaast verbeterde de organisatie support voor Infrastructure as Code en software-defined container storage.

Nutanix Cloud Platform voor Kubernetes

Allereerst biedt het Nutanix Cloud Platform voortaan ondersteuning voor Amazon EKS-A (Elastic Kubernetes Service Anywhere). Daarmee ondersteunt het platform de meeste populaire container management-oplossingen, waaronder Red Hat OpenShift, SUSE Rancher, Google Anthos en Microsoft Azure Arc.

Ten tweede maakte de organisatie een reeks nieuwe management API’s bekend. Nutanix ontwerpt de API’s om een uniforme beheermethode aan te bieden voor workloads in on-prem datacenters, public clouds en edge-omgevingen. Volgens de organisatie kunnen gebruikers infrastructuur managen met code door de API’s te combineren met Ansible Certified Content of Nutanix Terraform. De releasedatum van de API’s is onbekend.

Ten derde is de Nutanix Database Service Operator for Kubernetes vanaf nu beschikbaar. De oplossing stelt developers in staat om databases snel en eenvoudig aan application stacks toe te voegen vanuit een ontwikkelingsomgeving. Je vindt de gratis open-source software op GitHub en artifacthub.io.

Tot slot ondersteunt Nutanix Objects voortaan een reference implementation van de Container Object Storage Interface (COSI). Organisaties gebruiken Nutanix Objects voor software-defined object storage. De reference implementation van COSI helpt bij het uitrollen en managen van container storage. Naast COSI voegde Nutanix ondersteuning toe voor observability-oplossing Prometheus.

Tip: “Nutanix gaat de cloud onzichtbaar maken”