Dell doet nieuwe poging om van SecureWorks af te komen

In samenwerking met investeringsbanken onderzoekt Dell Technologies of het een koper kan vinden voor het securitybedrijf waarvan het de meerderheid van de aandelen bezit.

Dat beweren bronnen van Reuters. SecureWorks zou een marktwaarde hebben van 800 miljoen dollar, ongeveer 722 miljoen euro. In 2019 overwoog Dell al eens om SecureWorks te verkopen. Destijds zag het bedrijf dit als een kans om de schulden, die toen ongeveer 50 miljard dollar bedroegen, te verminderen. Volgens de laatst bekende cijfers bedragen de schulden nu ongeveer 20 miljard dollar.

Waarom Dell nu SecureWorks zou willen verkopen, is niet precies bekend. Wel merkt Reuters op dat het aandeel SecureWorks, dat gedeeltelijk beursgenoteerd is, sinds september 2021 met meer dan 66 procent in waarde is gedaald. Het beveiligingsbedrijf zou moeite hebben om zich te onderscheiden van grote spelers op de markt. SecureWorks biedt een XDR-platform aan, waarmee het zich op een zeer concurrerende markt bevindt.

De bronnen van Reuters geven echter aan dat Dell mogelijk toch besluit om SecureWorks te behouden. Het inschakelen van investeringsbanken zoals Morgan Stanley en Piper Sandler toont echter aan dat Dell openstaat voor een verkoop aan bijvoorbeeld een private-equityfirma, als de voorwaarden gunstig zijn voor het techbedrijf.

Dell wilde niet reageren op de berichtgeving van Reuters.

Toekomst Dell

Gelijktijdig met het nieuws over de mogelijke verkoop van SecureWorks gaf Dell kwartaalcijfers vrij. Deze cijfers laten zien dat het bedrijf een sterke groei doormaakt. De totale omzet steeg in de afgelopen drie maanden met 9 procent tot een totaal van 25,03 miljard dollar. De Infrastructure Solutions Group bereikte een recordomzet van 11,65 miljard dollar, mede door een groei van 38 procent als gevolg van de grote vraag naar servers met Nvidia-hardware om AI-workloads te draaien. De omzet uit de Client Solutions Group, waar de pc’s onder vallen, daalde met 4 procent en kwam uit op 12,41 miljard dollar.

