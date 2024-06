Nvidia is momenteel het op één na waardevolste bedrijf ter wereld. Apple is inmiddels ingehaald, met Microsoft op een niet al te grote afstand.

Microsoft bevindt zich op plek 1 met 3,15 biljoen dollar. Nvidia is eveneens de magische grens van 3 biljoen nipt voorbij, net als Apple. Laatstgenoemde is echter een slordige 10 miljard dollar minder waard op moment van schrijven.

Boven de 1.200 dollar per aandeel, stock split nadert

Eerder berichtten we al dat Nvidia op reusachtige wijze in de lift zit. Door een omzetstijging in Q1 2024 van 262 procent tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar was de waarde van een enkel Nvidia-aandeel al de 1.000 dollar voorbij. Op moment van schrijven is de waarde al 1.225 dollar per aandeel. Dit getal zal echter drastisch afnemen na de aangekondigde aandelensplitsing in tienvoud.

Een verdere waardestijging van het bedrijf zelf lag al in het verschiet. Vlak vóór Computex te Taipei deze week vond een Nvidia-keynote plaats, waar het bedrijf al de volgende generatie GPU’s na Blackwell aankondigde, genaamd Rubin.

Overwaardering?

Reuters bracht vandaag de trendlijnen van de waarde van Microsoft, Apple en Nvidia in kaart. Daaruit blijkt dat Apple de afgelopen maanden wat is weggezakt, hoewel aankondigingen rondom het eigen WWDC op 10 juni daar wellicht verandering in kunnen brengen.

Wat Nvidia betreft blijft enige twijfel overheersen wat betreft verdere groei. De meteorische waardestijging van het bedrijf is inmiddels voltooid, extra groei lijkt gezien de vrijwel volledige monopolie van AI-infrastructuur niet echt mogelijk. Ook is Nvidia gebonden aan de productiecapaciteit van TSMC om de eigen chips te realiseren.

Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Zowel AMD als Intel positioneren zich als het voor de hand liggende alternatief voor het Nvidia-aanbod. Daarbij legt men maar al te graag de nadruk op efficiëntie en competitieve prestaties tegenover Nvidia’s eerdere H100-GPU, dat al twee jaar op de markt is.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 28 mei, maar is op 6 juni herschreven nu Nvidia de waarde van Apple overstijgt.

