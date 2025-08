Broadcom lanceert Jericho4 voor schaalbare datacenternetwerken

Broadcom lanceert Jericho4. Dat is de nieuwste netwerkchip van het bedrijf. Deze chip is specifiek ontworpen om de groeiende vraag naar schaalbare AI-infrastructuur te ondersteunen.

Waar eerdere generaties chips zich vooral richtten op snelheid en efficiëntie binnen datacenters, legt Jericho4 de lat hoger door ook de onderlinge verbinding van meerdere datacenters tot één geïntegreerd AI-systeem mogelijk te maken. Dat meldt AInvest op basis van meerdere bronnen.

De Jericho4-chip maakt het mogelijk om meer dan een miljoen processors te verbinden over meerdere datacenters, zelfs als die ver van elkaar verwijderd zijn. Dat stelt cloudproviders in staat om kleinere datacenters geografisch dichter bij klanten te positioneren en toch samen te laten functioneren als één groot rekencentrum voor het trainen en draaien van AI-modellen.

Daarmee speelt Broadcom direct in op de trend van gedistribueerde infrastructuur voor kunstmatige intelligentie, waarbij rekenkracht steeds dichter bij de gebruiker moet komen om latency te reduceren en efficiëntie te verhogen.

Uitgebreide beveiligingsmaatregelen

De nieuwe chip verwerkt ongeveer vier keer zoveel data als zijn voorganger en bevat verbeteringen die gericht zijn op het beheren van hoge volumes netwerkverkeer. Net als AI-processors van Nvidia en AMD maakt Jericho4 gebruik van high-bandwidth memory (HBM) om tijdelijk gegevens vast te houden bij netwerkcongestie. Hierdoor blijft de performance van AI-omgevingen stabiel, ook bij intensief gebruik of onder zware belasting.

Daarnaast bevat de chip uitgebreide beveiligingsmaatregelen, waaronder dataversleuteling, wat cruciaal is bij het verzenden van gevoelige informatie tussen datacenters.

Jericho4 is ontwikkeld op het geavanceerde drie-nanometerproces van TSMC, wat niet alleen bijdraagt aan betere prestaties maar ook aan energie-efficiëntie. De schaal waarop deze chip kan worden ingezet is indrukwekkend: één systeem kan ongeveer 4500 Jericho4-chips bevatten. Dat biedt hyperscalers de bouwstenen om in korte tijd AI-capaciteit op te schalen zonder ingrijpende wijzigingen aan hun fysieke infrastructuur.

Veel nieuwe datacenters in de VS

De introductie van de Jericho4-chip valt samen met een sterke toename in de bouw van datacenters in de Verenigde Staten. Volgens de beschikbare informatie is het aantal datacenters in het land tegen het einde van 2024 bijna verviervoudigd, met name in regio’s als Noord-Virginia en Maricopa County, Arizona.

De snelle uitbreiding wordt grotendeels aangedreven door de behoefte aan het verwerken van enorme hoeveelheden data en het draaien van complexe AI-modellen. Tegelijkertijd leidt deze groei tot zorgen over het hoge elektriciteits- en waterverbruik van dergelijke faciliteiten.