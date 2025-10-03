OpenAI 500 miljard waard na aandelenverkoop van 6,6 miljard

OpenAI heeft een secundaire aandelenverkoop afgerond ter waarde van 6,6 miljard dollar. Daarmee komt de waardering van het bedrijf uit op 500 miljard dollar, een stijging van 200 miljard ten opzichte van maart dit jaar. Het is volgens verschillende media de hoogste waardering ooit voor een private onderneming.

Dit meldt SiliconAngle. De verkoop stond open voor huidige en voormalige medewerkers die al minstens twee jaar aandelen bezaten. In eerste instantie was het plan om voor ruim 10 miljard dollar aan stukken beschikbaar te stellen, maar uiteindelijk werd minder dan twee derde daarvan verkocht. Onder de kopers bevonden zich T. Rowe Price, Dragoneer Investment Group en Thrive Capital, dat vorig jaar ook al zwaar investeerde. Ook SoftBank en het Abu Dhabi-gebaseerde MGX namen deel. Zij zijn bovendien betrokken bij het Stargate-initiatief van OpenAI, een project van 500 miljard dollar om een netwerk van datacenters in de Verenigde Staten te bouwen met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 10 gigawatt.

OpenAI breidt zijn infrastructuur echter niet alleen in de VS uit. Eerder werden plannen aangekondigd voor datacenters in Noorwegen, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Onlangs kwam daar Zuid-Korea bij. Begin oktober tekende OpenAI daar nieuwe samenwerkingen met Samsung en SK.

Datacenters in Zuid-Korea

Tijdens een ontmoeting in Seoul met president Lee Jae-myung werden afspraken gemaakt om de productie van geavanceerde geheugenchips versneld op te voeren en locaties voor nieuwe datacenters te onderzoeken. Daarbij wordt specifiek gekeken naar regio’s buiten Seoul om de economische groei beter te spreiden. Ook SK Telecom en meerdere Samsung-dochters zijn betrokken. Samsung en SK willen bovendien ChatGPT Enterprise inzetten binnen hun eigen organisaties.

De Koreaanse chipmakers plannen gezamenlijk tot 900.000 wafers per maand te produceren, goed voor circa 40 procent van het wereldwijde aanbod. Tegelijkertijd verwacht OpenAI tot 2030 ongeveer 350 miljard dollar te besteden aan serverhuur. Dat maakt het lastig om snel winstgevend te worden, maar de hoge waardering laat zien dat investeerders vertrouwen hebben dat het bedrijf zijn kosten kan beheersen.

De omzetgroei geeft daar ook aanleiding toe. In de eerste helft van dit jaar draaide OpenAI naar verluidt 4,3 miljard dollar omzet, meer dan in heel 2024. Hoewel de aandelenverkoop geen nieuw kapitaal oplevert, kan de hogere waardering toekomstige overnames vergemakkelijken. De afgelopen maanden nam OpenAI al Statsig en io Products over in transacties volledig betaald met aandelen.