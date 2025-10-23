Nexperia China hervat verkoop aan binnenlandse distributeurs

De Chinese dochteronderneming van chipmaker Nexperia heeft de leveringen aan lokale distributeurs hervat. Dit wel met ingrijpende wijzigingen: verkoop is nu uitsluitend toegestaan voor de binnenlandse Chinese markt en alle transacties moeten in yuan worden afgehandeld.

Dit stelt Reuters op basis van bronnen. Distributeurs worden bovendien verplicht hun eigen klanten ook in yuan te laten betalen, een ontwikkeling die volgt op het Chinese exportverbod vanwege een eigendomsconflict.

Volgens ingewijden heeft de Chinese dochter de verkoop volledig omgegooid. Waar transacties voorheen uitsluitend in vreemde valuta zoals Amerikaanse dollars werden afgehandeld, moeten nu alle verkopen in Chinese yuan plaatsvinden. Deze vereiste geldt niet alleen voor de directe distributeurs, maar zij moeten op hun beurt ook hun klanten verplichten in de Chinese munteenheid te betalen.

Deze strategie lijkt erop gericht de Chinese activiteiten meer onafhankelijk van het Nederlandse moederbedrijf te laten opereren. De bronnen geven aan dat de leveringen na het Chinese exportverbod eerst volledig waren stopgezet voordat deze nieuwe aanpak werd geïntroduceerd.

Nederlandse overheidsinterventie als startpunt van conflict

De situatie ontstond nadat de Nederlandse regering op 30 september de controle over Nexperia overnam en de Chinese CEO Zhang Xuezheng verwijderde. De overheid uitte bezorgdheid dat technologie door Chinese moedermaatschappij Wingtech Technology zou kunnen worden toegeëigend. Rechtbankdocumenten tonen aan dat de overname plaatsvond na toenemende Amerikaanse druk, volgend op de plaatsing van Wingtech op een exportrestrictielijst.

Als reactie blokkeerde het Chinese ministerie van Handel op 4 oktober de export van chips door Nexperia vanuit China. Direct hierna schortte de Chinese dochter alle leveringen vanuit de fabriek in Dongguan aan distributeurs op, waarna nu de hervatting in aangepaste vorm volgt.

Nexperia, dat onder de grootste producenten van basischips ter wereld valt, produceert grote volumes chips in Nederland die veelvuldig worden toegepast in de auto-industrie en consumentenelektronica. Het merendeel wordt in China verpakt en voornamelijk via distributeurs verkocht.

