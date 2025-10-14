China woedend na Nederlandse ingreep bij Nexperia

De spanningen tussen Nederland en China lopen verder op na het besluit van het ministerie van Economische Zaken om in te grijpen bij chipmaker Nexperia. De Chinese regering noemt de stap discriminerend. Het land waarschuwt dat Nederland de vastberadenheid van China niet moet onderschatten.

Dit melden de Telegraaf en het FD. Het Nederlandse kabinet nam de controle over Nexperia deels over, uit zorgen over de nationale en Europese economische veiligheid. Volgens ingewijden zijn er signalen van mismanagement en belangenverstrengeling door Zhang Xuezheng, de Chinese topman van moederbedrijf Wingtech Technology. Daardoor zou de levering van essentiële chips in gevaar kunnen komen.

De Ondernemingskamer besloot begin oktober tot de schorsing van Zhang, nadat Europese bestuurders van Nexperia melding hadden gemaakt van ernstige bestuurlijke tekortkomingen. Demissionair minister Vincent Karremans gebruikte daarop de Wet beschikbaarheid goederen om tijdelijk invloed te krijgen op beslissingen binnen het bedrijf. Het is de eerste keer dat deze wet wordt toegepast.

Exportverbod als reactie

China reageerde vrijwel direct door een exportverbod op te leggen aan Nexperia. Uit brieven aan klanten blijkt dat de maatregel sinds 4 oktober van kracht is en geldt voor producten uit de fabriek in de zuidelijke provincie Guangdong. De Chinese autoriteiten bestempelen de chips als zogenoemde dual-use-producten, die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt.

Het exportverbod zorgt voor grote onrust bij Europese klanten, vooral in de auto- en elektronicasector. Volgens de Duitse distributeur Components at Service zijn voor sommige onderdelen geen directe alternatieven beschikbaar, waardoor productieprocessen kunnen stilvallen of langdurig vertraging oplopen.

De Chinese regering stelt dat Nederland het begrip nationale veiligheid oprekt om Chinese bedrijven te weren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking gaat het om een vorm van economische discriminatie en politisering van handelskwesties. Ook de China Semiconductor Industry Association uitte kritiek en sprak van misbruik van veiligheidsargumenten, wat volgens de organisatie de stabiliteit van wereldwijde toeleveringsketens bedreigt.

Spanning wordt aangewakkerd

In Chinese staatsmedia klinkt dezelfde toon. De krant Global Times benadrukte dat Nederland de kracht en het doorzettingsvermogen van China niet moet onderschatten. Analisten zien het exportverbod als een tegenmaatregel die de spanningen verder zal aanwakkeren.

Nexperia, ooit onderdeel van NXP en sinds 2019 eigendom van Wingtech, behoort tot de grootste producenten van standaardchips voor auto’s, witgoed en consumentenelektronica. Het bedrijf probeert in overleg met de Chinese autoriteiten de exportbeperkingen ongedaan te maken.