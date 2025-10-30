Round-up kwartaalcijfers: Microsoft, Google, ServiceNow, Meta, Samsung

Voor veel grote techbedrijven was het deze week tijd om de kwartaalcijfers te presenteren. AI-investeringen domineren, maar de reacties daarop verschillen sterk. We bespreken hieronder Microsoft, Alphabet, ServiceNow, Meta en Samsung.

Microsoft rapporteerde een omzet van 67 miljard euro (77,7 miljard dollar) en een winst per aandeel van 3,21 euro (3,72 dollar), beide boven verwachtingen. Op de korte termijn wast dit vermoedelijk niet de nasmaak weg van het feit dat Azure en Office 365 gisteravond last hadden van een storing.

De clouddivisie Azure groeide met 40 procent. CEO Satya Nadella benadrukt het belang van investeringen: “We blijven onze investeringen in AI verhogen, zowel qua kapitaal als talent, om de enorme kansen te benutten.”

De AI-uitgaven stegen met 74 procent tot 30,1 miljard euro (34,9 miljard dollar). De deal met OpenAI levert Microsoft 27 procent van OpenAI op, gewaardeerd op 116,4 miljard euro (135 miljard dollar). Laatstgenoemde mikt mogelijk op een beursgang in 2026 of 2027 met een marktwaarde van 1 biljoen dollar.

CFO Amy Hood reageert op zorgen over een AI-bubbel. “Onze behoefte om infrastructuur uit te breiden is enorm. Dat is voor reeds geboekte business, niet voor nieuwe opdrachten,” legt ze uit. Microsoft blijft volgens haar kortzitten op capaciteit ondanks stevige investeringen.

Alphabet breekt records met cloud en AI

Alphabet passeerde voor het eerst de grens van 100 miljard dollar aan kwartaalomzet, omgerekend 86,2 miljard euro. De omzet steeg met 16 procent.

Google Cloud groeide met 34 procent naar 13,1 miljard euro (15,2 miljard dollar). De winst klom 33 procent naar 30,2 miljard euro (34,98 miljard dollar). Dit ondanks een Europese boete van 3,5 miljard dollar.

Het bedrijf plant kapitaaluitgaven tussen 78,4 en 80,2 miljard euro (91-93 miljard dollar) voor 2025. Dit geld gaat voornamelijk naar datacenters en AI-capaciteit.

ServiceNow groeit dankzij AI-adoptie

ServiceNow overtrof verwachtingen met een omzet van 2,9 miljard euro (3,41 miljard dollar), een stijging van 22 procent. De winst per aandeel kwam uit op 4,16 euro (4,82 dollar).

De jaarlijkse contractwaarde van de AI-activiteiten overtreft dit jaar 431 miljoen euro (500 miljoen dollar). CEO Bill McDermott noemt AI “de innovatiekans van onze generatie”.

Het bedrijf kondigde een aandelensplitsing van 5-op-1 aan om de aandelen toegankelijker te maken voor retailbeleggers.

Meta verhoogt AI-uitgaven flink

Meta zag de omzet met 26 procent groeien, maar de kosten stegen met 32 procent. CEO Mark Zuckerberg pleit voor “agressief vooruitbouwen van capaciteit” om voorbereid te zijn op superintelligentie.

Een eenmalige belastinglast van 16 miljard dollar drukte de winst. Zonder deze last zou de nettowinst 16,1 miljard euro (18,64 miljard dollar) zijn.

Meta verhoogde de kapitaaluitgaven tot 60,3-62,1 miljard euro (70-72 miljard dollar) voor dit jaar. Personeelskosten stijgen volgend jaar door de inhuur van AI-talent.

Samsung wil concurreren met Qualcomm

Samsung gaat de strijd aan met Google. Zijn browser komt naar Windows als eerste stap naar “ambient AI”. Het bedrijf streeft naar “intelligente browser-ervaringen” die gebruikersbehoeften anticiperen.

De Galaxy S25-reeks gebruikte alleen Qualcomm-chips. Samsung plant nu de Exynos-processor te versterken voor toekomstige vlaggenschepen. Ook komt er meer focus op HBM4-geheugen voor AI-applicaties. Van oudsher

De omzet steeg met 15,4 procent naar 52,2 miljard euro (60,5 miljard dollar). De bedrijfswinst klom 160 procent naar 10,5 miljard euro (12,2 triljoen won).

Markt bezorgd over AI-bubbel

Analist Scott Wren van Wells Fargo stelt dat beleggers bevestiging willen zien. “De markt verwacht te horen dat alle AI-kapitaaluitgaven zich vertalen naar omzet en winst.”

De vijf grootste techbedrijven investeren honderden miljarden in datacenters en AI-infrastructuur voor 2025. Dit terwijl zorgen over een AI-bubbel vergelijkbaar met de dotcom-zeepbel van de jaren negentig groeien.

Microsoft, Meta, Google en Amazon bereiden zich ook voor op kostenbesparingen. Amazon overweegt tot 30.000 banen te schrappen. Voor nu zijn het 14.000 banen die verdwijnen. Microsoft kondigde eerder 9.000 ontslagen aan. AI maakt het voor managers gemakkelijker om menselijke werknemers te vervangen door geautomatiseerde systemen; dat is tenminste de verwachting. We zijn er nog niet van overtuigd dat die vervanging werkelijk tot succes zal leiden op de korte tot middellange termijn.