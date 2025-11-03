Satya Nadella: stroomtekort, niet GPU-voorraad, is het probleem

Microsoft heeft momenteel niet te maken met een tekort aan AI-chips, maar wel met een gebrek aan stroom om ze aan te sluiten. CEO Satya Nadella stelt dat het bedrijf GPU’s in de inventaris heeft die niet geïnstalleerd kunnen worden vanwege het ontbreken van geschikte datacenters met voldoende energie en water.

Dat onthult Nadella in de BG2 Pod-podcast. De discussie ontstond toen presentator Brad Gerstner van BG2 Pod vroeg of Nadella en OpenAI-CEO Sam Altman het eens waren met Nvidia-CEO Jensen Huang, die stelde dat er de komende twee tot drie jaar geen kans is op een compute-overschot. Nadella’s antwoord was helder: het probleem ligt ergens anders.

Datacentershells

“Ik denk dat de cycli van vraag en aanbod in dit specifieke geval niet echt te voorspellen zijn. De vraag is: wat is de seculiere trend? Die trend is wat Sam zei, namelijk dat het grootste probleem dat we nu hebben niet een compute-overschot is, maar power”, aldus Nadella in de podcast.

Hij voegde toe: “Het gaat om het vermogen om builds snel genoeg klaar te krijgen in de buurt van energiebronnen. Als je dat niet kunt, heb je mogelijk een stapel chips in je inventaris die ik niet kan aansluiten. Dat is vandaag eigenlijk mijn probleem. Het is geen aanbodprobleem van chips, maar het feit dat ik geen warm shells heb om in te pluggen.”

Met ‘shells’ verwijst Nadella naar datacentershells, oftewel lege gebouwen met alle benodigde infrastructuur zoals stroom en water om onmiddellijk met productie te kunnen beginnen.

Het stroomtekort dwingt hyperscalers hun strategie aan te passen. Waar vroeger de focus lag op het verkrijgen van voldoende hardware, verschuift de aandacht nu naar energievoorziening en koeling. Microsoft investeert daarom niet alleen in chips en servers, maar ook in energieoplossingen en geschikte locaties voor datacenters.

