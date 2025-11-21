AI-leveranciers onderuit op de beurs na Nvidia-duik

De wereldwijde chipsector kreeg vrijdag een stevige klap nadat het aandeel Nvidia in de Verenigde Staten onverwacht in het rood eindigde. Dat gebeurde ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers en een optimistische vooruitblik van het bedrijf. Het sentiment sloeg abrupt om en dat werkte direct door naar bedrijven die nauw met Nvidia verbonden zijn.

De verkoopgolf ontstond nadat beleggers volgens marktanalisten geschrokken waren van bredere risico’s op de financiële markten. CNBC geeft een combinatie van factoren voor de onrust. Namelijk een correctie in cryptomarkten, onzekerheid over het tijdspad van renteverlagingen in de Verenigde Staten en een meer terughoudende houding onder investeerders bij technologieaandelen.

Analisten geven aan dat de groeiende discussie over een mogelijke oververhitting van de AI-markt extra druk oplevert. Daardoor worden partijen die het meest profiteren van de AI-hausse, zoals Nvidia en zijn directe leveranciers, sneller geraakt wanneer het sentiment omslaat.

SoftBank verliest fors

SoftBank behoorde vervolgens tot de grootste dalers. Het aandeel verloor in Tokio meer dan tien procent. Hoewel het concern zijn directe belangen in Nvidia eerder heeft afgebouwd, blijft het via chipontwerper Arm nauw verweven met de chiparchitectuur die Nvidia gebruikt. Daarnaast investeert SoftBank volop in AI-projecten waar Nvidia-technologie centraal staat, waaronder het enorme Stargate-programma voor datacenters in de Verenigde Staten.

Ook in Zuid-Korea en Taiwan stonden chipproducenten stevig onder druk. SK Hynix, de belangrijkste leverancier van high-bandwidth memory voor Nvidia’s AI-chips, leverde bijna tien procent in. Samsung Electronics zakte eveneens fors. TSMC, dat een groot deel van Nvidia’s chipontwerpen fabriceert, noteerde in Taipei een duidelijke daling. Foxconn, leverancier van serverhardware voor AI-toepassingen, volgde hetzelfde patroon.

De verkoopdruk verspreidde zich daarna naar kleinere halfgeleiderbedrijven. In Japan verloren Renesas Electronics, Tokyo Electron en Lasertec terrein, waarmee duidelijk werd dat de terugslag zich niet beperkte tot Nvidia’s directe partners. De brede correctie geeft aan hoe sterk de sector op de schommelingen in het beleggerssentiment rond Nvidia leunt. Zodra de markt twijfelt over de houdbaarheid van de AI-hausse, lijkt de hele toeleveringsketen direct mee te bewegen.