OpenStack verwelkomt meer Dalmatian-gebruikers na VMware-overname

Bedrijven die het aanbod van VMware links laten liggen sinds de overname van Broadcom, kiezen veelvuldig voor het OpenStack-project als alternatief. Dit project, Dalmatian, is ondertussen toe aan de dertigste versie.

Dalmatian 2024.2 is de dertigste versie van de open-source cloudinfrastructuursoftware. De versie lanceerde recent, met verbeterde ondersteuning voor AI-workloads, verbeteringen op vlak van security en gebruikerservaring.

Populair als VMware-alternatief

In de aankondiging wijst OpenStack op het toegenomen gebruik van Dalmatian. Volgens de organisatie is dat het gevolg van de overname van VMware door Broadcom. Dat zette heel wat bedrijven op de been om een alternatief te zoeken voor het VMware-aanbod. Dalmatian komt als open-source-software dat geschikt is om AI/ML-workloads te ondersteunen aantrekkelijk uit de bus.

Een andere factor voor de populariteit schrijft OpenStack toe aan de integratie met Linux en Kubernetes in de Open Infrastructure Blueprint. Het gaat om een infrastructuur waar gebruikers container-, VM,- en bare metal-based workloads samen in kunnen uitzetten.

Doorgevoerde verbeteringen

De nieuwe Dalmatian-versie bevat verbeterde ondersteuning voor AI-workloads door bijvoorbeeld de aanpassing van Blazar om GPU-instances te reserveren op basis van bestaande Nova-filters. Beveiliging gaat op verschillende onderdelen omhoog. Een voorbeeld is de toevoeging van Neutron van ondersteuning voor de managersfunctie voor de API’s.

Voor nieuwkomers op Dalmatian is de gebruiksvriendelijkheid van groot belang. Verbeteringen op dat vlak komen er onder andere in Manila. Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om opslagmogelijkheden te manipuleren via gedeelde metadata. Cloudaanbieders kunnen bepalen welke mogelijkheden kunnen worden geüpdatet en gebruikers worden vervolgens via asynchrone gebruikersberichten op de hoogte gesteld van de status van de updates.

