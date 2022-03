De Europese Commissie opent een onderzoek naar een vier jaar oude deal tussen Google en Facebook (Meta) voor online advertenties. De EU vermoedt dat de deal ingaat tegen de concurrentieregelgeving.

Volgens verantwoordelijk eurocommissaris Margrethe Vestager heeft de online advertentiedeal tussen Google en Facebook er mogelijk voor gezorgd dat klanten, zoals uitgevers, minder opties kregen voor online advertentieplatforms.

Met de overeenkomst uit 2018, genaamd Jedi Blue, zouden de bedrijven in het geheim de aanval hebben geopend op een niet nader genoemd alternatief voor Google’s Open Bidding-veilingplatform voor online advertenties. Doel van de geheime samenwerking was het verzwakken van het alternatieve veilingssysteem.

Technologie Google en Meta

Google neemt met zijn Open Bidding-platform voor het veilen van online advertenties een dominantie positie in op de online advertentiemarkt. Facebook (Meta) levert ook online advertentiediensten via zijn Meta Audience Network en neemt deel aan veilingen voor online advertenties op website en in apps van derden met behulp van de technologie van Google en diens concurrenten. De samenwerking tussen beide partijen moest een duidelijke machtspositie van het Google Open Bidding-platform voor de activiteiten opleveren.

De EC is niet de enige toezichthouder die actie gaat ondernemen. Ook de Britse toezichthouder Competition Market Authority (CMA) gaat de deal onderzoeken. De EC en de Britse toezichthouder hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van de onderzoeksvorderingen. Indien Google en Facebook (Meta) schuldig zijn aan concurrentievervalsing, kan dat dit hen de zoveelste megaboete opleveren.

Tip: Megarechtszaak tegen Google om misleiden uitgevers en adverteerders