Appian besteedt tijdens zijn jaarlijkse conferentie veel aandacht aan duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en compliance (ESG). Op het programma vind je een hackathon, waarbij zes deelnemers het tegen elkaar opnemen door een low-code ESG-app te ontwikkelen.

Appian World vindt jaarlijks plaats. Op de conference presenteert Appian het laatste nieuws over zijn low-code-platform. De editie van dit jaar staat in het teken van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en compliance (ESG).

Overheden dragen het bedrijfsleven steeds vaker op om te verduurzamen. ESG is geen keuze, maar een must. Appian demonstreert op Appian World hoe het low-code-platform kan bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Low-code voor ESG-apps

Ten eerste organiseert Appian een hackathon voor developers. De opdracht van de hackathon verschilt per jaar. Ditmaal krijgen zes deelnemers de taak om in een uur tijd een ESG-oplossing te ontwikkelen. Tijdens de vorige editie ging consultant Megan Markert er met de prijs van 10.000 dollar vandoor. Zij ontwikkelde in minder dan 40 minuten een app voor het tracken van de status en het onderhoud van vliegtuigen.

Ten tweede moedigt Appian alle bezoekers aan om de ‘Go Green at Appian World’ app te gebruiken. De app stelt meerdere vragen over de reis en deelname aan het evenement. Vervolgens krijgt een gebruiker inzicht in de CO2-voetafdruk van het bezoek. De app adviseert om de voetafdruk te verlagen. Bewustwording is niet het enige doel. Appian ontwikkelde de app met Appian Portals, een devtool voor de ontwikkeling van externe interfaces. De app demonstreert hoe Appian zich leent voor de ontwikkeling van ESG-apps.

“Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor organisaties om prioriteit te geven aan duurzaamheid”, deelt Michael Heffner, Vice President Solutions and Industry Go To Market bij Appian. “Klanten, investeerders en financial auditors nemen steeds vaker beslissingen op basis van de milieu- en sociale impact van een bedrijf. Low-code biedt wat organisaties nodig hebben om hun huidige positie te begrijpen, automatiseren en verbeteren.”

