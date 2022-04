Het bestuur van Centric verwijt een omzetverlies van 60 miljoen euro aan Brigitte van Egten, de ex-vriendin van eigenaar Gerard Sanderink. Aandeelhouders werden verteld dat het verlies aan COVID-19 lag. Een strafbaar feit, vermoedt de advocaat van Van Egten.

Centric is een van de grootste Nederlandse ICT-dienstverleners. Op maandag 25 april verweet het bestuur een omzetverlies van 60 miljoen euro aan Brigitte van Egten, de voormalige vriendin en zakenpartner van eigenaar Gerard Sanderink. Dit is de eerste keer dat het bestuur erkent dat het privéleven van Sanderink desastreuze gevolgen heeft voor de financiële prestaties van het bedrijf.

Sanderink en Van Egten zijn in een jarenlange juridische strijd verwikkeld. In 2019 werd Van Egten door Sanderink beschuldigd voor fraude, verduistering en betrokkenheid bij de porno-industrie. Van Egten sleepte Sanderink voor de rechter, waarna Sanderink werd veroordeeld voor laster. De rechter legde meerdere sancties op. Sanderink weigerde mee te werken. Hij bedreigde ambtenaren en betaalde geen dwangsommen. In 2021 stapte Sanderink op uit het bestuur van Centric. Hij bleef grootaandeelhouder. Inmiddels is de situatie verslechterd.

Centric is mogelijk strafbaar

Het bestuur van Centric heeft altijd volgehouden dat het conflict tussen Sanderink en Van Egten geen tot weinig invloed heeft op de jaarcijfers. Op maandag, tijdens een zitting in Almelo, verweet de organisatie de meeste omzetverliezen van 2019 en 2020 aan de de ex van Sanderink. De totale schade zou 60 miljoen euro bedragen. Volgens het bestuur dreigt een onderdeel van Centric door het conflict failliet te gaan. Centric wil de schade bij Van Egten verhalen.

In de jaarverslagen van 2019 en 2020 vertelt het bestuur een ander verhaal. De omzetverliezen worden vermeld, maar de invloed van Sanderink en Van Egten ontbreekt. Organisaties zijn wettelijk verplicht om eerlijk met aandeelhouders communiceren. Volgens Paul Tjiam, de advocaat van Van Egten, is het bestuur van Centric mogelijk strafbaar.

“Als Centric beweert dat Van Egten de veroorzaker is van het volledige omzetverlies van het bedrijf, dan had dat in de toelichting op de jaarrekeningen moeten staan”, reageerde hij op maandag. “Maar in de toelichting staat dat het omzetverlies is veroorzaakt door Corona en andere zaken. Het bestuur van Centric heeft hiermee opzettelijk haar klanten en handelspartners misleid.”