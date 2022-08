VPN apps op de Google Play Store kunnen binnenkort geen advertenties meer stoppen of beperken. Google wijzigt het beleid op 1 november. De verandering kan problemen opleveren voor privacygerichte apps.

Het nieuwe Google Play-beleid werd vorige maand onthuld en gaat op 1 november in. Alleen apps die de Android VpnService gebruiken en voornamelijk als VPN functioneren kunnen vanaf dat moment beveiligde verbindingen maken met externe diensten. Dit betekent dat VPN apps niet meer in staat zijn om advertenties te stoppen of beperken.

De verandering kan schadelijk zijn voor de inkomsten van VPN-ontwikkelaars. Google ontwierp het beleid om advertentiefraude en datadiefstal onder VPN providers te voorkomen.

Gevolgen voor ad- en tracker blockers

Ontwikkelaars moeten de specificaties van VPN-diensten vanaf 1 november vermelden op de Google Play-pagina’s van apps. Daarnaast is het niet langer toegestaan om onversleutelde gegevens tussen apparaten en VPN-bestemmingen te verzenden. Ook benadrukt Google dat developers zich moeten houden aan de Developer Program Policies.

Blokada, de ontwikkelaar van een VPN app voor het blokkeren van advertenties, is bezorgd dat de regels nadelig zijn voor privacygerichte apps. Marketingmanager Reda Labdaoui vertelde vorige week in een forumbericht dat Google hard optreedt tegen apps die de VPN-dienst gebruiken om geld te verdienen met gebruikersverkeer.

DuckDuckGo

Volgens Labdaoui heeft het nieuwe beleid geen invloed op de zesde versie van Blokada, aangezien deze release in cloud draait. Andere apps hebben waarschijnlijk minder geluk.

Labdaoui verwacht dat de Android-versie van browser DuckDuckGo door het nieuwe beleid wordt geraakt. De browser maakt gebruik van een lokale VPN-dienst om verbindingen met trackerservers te beperken.

DuckDuckGo is daarentegen niet overtuigd. De organisatie verwacht niet dat het beleid invloed heeft op zijn software. Een woordvoerder van DuckDuckGo deelde met The Register dat het team de nieuwste ontwikkelingen nauwlettend volgt.

