Clearview AI is opnieuw beboet. Volgens de Franse gegevensbeschermingsautoriteit heeft het bedrijf de AVG geschonden door beeldmateriaal en andere persoonsgegevens van het internet te plukken om een identificatiedienst voor politiediensten aan te bieden.

Clearview AI ontwikkelt gezichtsherkenningstechnologie. In de afgelopen maanden ontving het bedrijf meerdere miljoenenboetes van Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

In 2021 riep de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) Clearview AI op om een punt te zetten achter de illegale verwerking van Franse persoonsgegevens. Het bedrijf negeerde de opdracht. Als gevolg voegt de CNIL een derde AVG-overtredingen toe aan de lijst van eerdere overtredingen.

Inbreuken

Volgens de CNIL heeft Clearview AI onrechtmatig persoonsgegevens verwerkt (AVG-artikel 6), geweigerd samen te werken met toezichthouders (AVG-artikel 31) en de privacyrechten van personen geschonden (AVG-artikelen 12, 15 en 17).

CNIL kondigde een boete van 20 milljoen euro aan in een verklaring. De autoriteit merkte op dat Clearview AI maandenlang is gewaarschuwd voor het besluit. Volgens de CNIL reageerde de organisatie niet op de waarschuwing. Daarop besloot het hoofd van de CNIL de zaak voor te leggen aan de commissie die verantwoordelijk is voor het opleggen van sancties.

Blijf weg uit Europa

Voor de ernstigste overtredingen staat de AVG boetes toe van maximaal 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf — of 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. In het geval van Clearview AI legt de CNIL het hoogst mogelijke bedrag van 20 miljoen euro op.

Eerder ontving het Amerikaanse bedrijf boetes van 20 miljoen euro in Italië en Griekenland, evenals een kleinere sanctie in het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk of Clearview AI het geld reeds heeft overgemaakt aan de autoriteiten. Soms hebben toezichthouders onvoldoende juridische middelen om een betaling af te dwingen.

De boetes zijn hoe dan ook een signaal. Gegevensbeschermingsautoriteiten waarschuwen Clearview AI om weg te blijven uit Europa.

Tip: Clearview AI stopt met verkopen omstreden gezichtsherkenning