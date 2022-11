AWS onthult de Digital Sovereignty Pledge. De techgigant belooft te blijven investeren in datasoevereiniteit om aan lokale wet- en regelgeving te voldoen.

Datasoevereiniteit betekent dat gegevens verwerkt moeten worden volgens de wet- en regelgeving van de locatie waar de gegevens zijn verzameld of gegenereerd.

Het thema is relevant voor elke public cloud provider. Organisaties als AWS, Google en Microsoft moeten maatregelen treffen om aan de lokale wet- en regelgeving van klanten te voldoen. In elk ander geval is het voor sommige organisaties onmogelijk om de diensten te gebruiken.

Digital Sovereignty Pledge

AWS heeft altijd in datasoevereiniteit geïnvesteerd. De Amerikaanse organisatie slaagt er tot nu toe in om Europese klanten te bedienen. Volgens AWS zijn veel klanten sinds de afgelopen twee jaar bezorgd dat dit in de toekomst verandert. Dat deelde de organisatie onlangs in een schriftelijke verklaring.

Volgens AWS vrezen steeds meer bedrijven dat ze moeten overstappen naar providers met ‘sovereign clouds’. De techgigant beschouwt ‘sovereign clouds’ als een marketingterm. AWS vindt dat elke public cloud een sovereign cloud moet zijn. Naar eigen zeggen is de organisatie “sovereign-by-design”.

“Wij zijn ervan overtuigd dat klanten niet moeten hoeven kiezen”, schreef AWS. “Daarom introduceren we de Digital Sovereignty Pledge: een belofte om de meest geavanceerde soevereiniteitscontroles en -functies te bieden die beschikbaar zijn in de cloud.”

De organisatie maakte geen nieuwe producten of releasedata bekend. In plaats daarvan wierp AWS een licht op bestaande oplossingen voor datasoevereiniteit, waaronder data residency en lokale versleuteling. De organisatie benadrukte herhaaldelijk dat het in de toekomst in datasoevereiniteit blijft investeren.

Concurrentie

AWS is niet de enige cloudprovider met een groeiende focus op datasoevereiniteit. Ook Microsoft en Google maakten in de afgelopen maanden privacymaatregelen voor Europese klanten bekend. Alle drie de organisaties zijn Amerikaans. De cloudproviders moeten zowel aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten als de lokale wet- en regelgeving van klanten voldoen.

Lokale cloudproviders hebben het makkelijker, waaronder OVHcloud. De organisatie is voornamelijk actief in de Europese Unie. Vandaar hoeft OVHcloud relatief weinig in datasoevereiniteit te investeren om Europese klanten te kunnen bedienen. Met de verklaring beweert AWS dat zijn cloud net zo geschikt is voor internationale klanten als de clouds van lokale concurrenten.

